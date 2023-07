L'émission présente cinq traversiers canadiens toujours en service.

OTTAWA, ON, le 12 juill. 2023 /CNW/ - Saluant le riche patrimoine maritime du Canada, Postes Canada lance cinq nouveaux timbres présentant autant de traversiers canadiens toujours en service au pays.

Le transport par voie navigable fait partie intégrante de l'histoire et du développement du Canada, les peuples autochtones utilisant depuis longtemps des canots, des kayaks, des umiaks et d'autres embarcations pour la chasse et pour le transport des gens et de la marchandise le long des régions côtières, ainsi que sur les lacs et les rivières. Aujourd'hui, les traversiers canadiens accueillent des millions de personnes et de véhicules chaque année, et jouent un rôle important dans les systèmes de transport régionaux et l'industrie touristique.

L'émission de timbres met en vedette cinq traversiers, chacun représentant une région canadienne différente :

Le Spirit of British Columbia traverse la mer des Salish entre Vancouver ( Tsawwassen ) et Victoria ( Swartz Bay , sur l'île de Vancouver ), en Colombie-Britannique.

traverse la mer des Salish entre ( ) et ( , sur l'île de ), en Colombie-Britannique. Le Chi-Cheemaun parcourt les eaux de la baie Georgienne du lac Huron entre la péninsule Bruce ( Tobermory ) et l'île Manitoulin ( South Baymouth ), en Ontario .

parcourt les eaux de la baie Georgienne du lac Huron entre la péninsule Bruce ( ) et l'île Manitoulin ( ), en . Le Trillium fait la navette sur le lac Ontario entre Toronto et les îles de Toronto , en Ontario .

fait la navette sur le lac entre et les îles de , en . L' Alphonse-Desjardins sillonne le fleuve Saint-Laurent entre Québec et Lévis, au Québec.

sillonne le fleuve entre Québec et Lévis, au Québec. Le Grand Manan V relie Blacks Harbour à l'île Grand Manan dans la baie de Fundy, au Nouveau-Brunswick.

À propos des traversiers

L'un des deux plus grands navires de BC Ferries, le Spirit of British Columbia peut transporter jusqu'à 2 100 personnes, dont l'équipage, et plus de 350 véhicules. Construit en 1993, il est doté en 2018 d'un système de propulsion à deux carburants, pouvant ainsi fonctionner au gaz naturel liquéfié et produisant considérablement moins de CO 2 .





peut transporter jusqu'à 2 100 personnes, dont l'équipage, et plus de 350 véhicules. Construit en 1993, il est doté en 2018 d'un système de propulsion à deux carburants, pouvant ainsi fonctionner au gaz naturel liquéfié et produisant considérablement moins de CO . Construit en 1974, le Chi-Cheemaun (« grand canot » en ojibwé) est en service de mai à octobre. Sa proue et sa cheminée sont ornées d'œuvres inspirées du style Woodland, alors que son pont supérieur offre des commodités comme des fauteuils Adirondack et une galerie d'art.





(« grand canot » en ojibwé) est en service de mai à octobre. Sa proue et sa cheminée sont ornées d'œuvres inspirées du style Woodland, alors que son pont supérieur offre des commodités comme des fauteuils Adirondack et une galerie d'art. Le Trillium est le plus ancien des navires de l'émission. Rare bateau à vapeur à roues latérales, il est d'abord inauguré en 1910. Avec sa capacité de 564 tonnes brutes, il est le plus grand traversier de la flotte de Toronto et peut transporter jusqu'à 800 personnes.





est le plus ancien des navires de l'émission. Rare bateau à vapeur à roues latérales, il est d'abord inauguré en 1910. Avec sa capacité de 564 tonnes brutes, il est le plus grand traversier de la flotte de et peut transporter jusqu'à 800 personnes. Nommé en l'honneur du fondateur de la première coopérative de crédit en Amérique du Nord, l' Alphonse-Desjardins est construit en 1971. Il sillonne le fleuve Saint-Laurent toute l'année sur un kilomètre entre Lévis et Québec, offrant une vue sur la vieille ville et ses fortifications.





est construit en 1971. Il sillonne le fleuve toute l'année sur un kilomètre entre Lévis et Québec, offrant une vue sur la vieille ville et ses fortifications. Le Grand Manan V navigue sur les plus hautes marées du monde pour transporter touristes et gens de la région entre le continent et l'île Grand Manan , la plus grande de la baie de Fundy, leur permettant de peut-être apercevoir des baleines et des oiseaux marins en cours de route. Le navire transporte également des millions de dollars de homard, de saumon et de main-de-mer palmée chaque année.

À propos de l'émission de timbres

Conçus par Lionel Gadoury et Owen Gabany de Context Creative, les timbres montrent de merveilleuses photos des traversiers sur leurs eaux respectives. Imprimée par Lowe-Martin, l'émission comprend un carnet de 10 timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur, un pli Premier Jour officiel (enveloppe du premier jour d'émission) et un bloc-feuillet de cinq timbres.

Les timbres et les articles de collection sont en vente sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays.

