Vous voyagez au Canada pendant les Fêtes ? L'ASFC donne des conseils pour planifier votre voyage English
Nouvelles fournies parAgence des services frontaliers du Canada
16 déc, 2025, 10:00 ET
OTTAWA, ON, le 16 déc. 2025 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rappelle aux voyageurs de bien planifier leurs déplacements au Canada en cette saison des Fêtes.
Chaque jour, les agents de l'ASFC jouent un rôle crucial dans la protection de nos collectivités. Entre le 1er janvier et le 31 octobre 2025, l'ASFC a accueilli plus de 70 millions de voyageurs tout en interceptant plus de 30 790 kg de drogues illégales et 13 500 armes et armes à feu. Découvrez comment l'ASFC a, en 2025, renforcé notre frontière et protégé tant nos collectivités que notre économie, en lisant notre bilan de l'année.
Au moment de préparer vos voyages pour les Fêtes, savoir ce dont vous avez besoin pour entrer au Canada vous aidera à passer la frontière plus facilement, tout en donnant aux agents de l'ASFC plus de temps pour continuer à se concentrer sur l'interception des marchandises dangereuses et des personnes inadmissibles.
Voici quelques conseils de voyage pour vous aider à planifier votre déplacement :
- Ayez vos documents de voyage à portée de main pour être présentés à un agent. Cela accélérera les délais de traitement à la frontière.
- Lorsque vous voyagez avec des enfants qui ne sont pas les vôtres ou dont vous n'avez pas la garde légale complète, nous vous recommandons d'obtenir une lettre de consentement du parent ou tuteur légal vous autorisant à voyager avec l'enfant. Nous surveillons toujours la présence d'enfants disparus, et en l'absence de la lettre, les agents peuvent poser des questions supplémentaires.
- Soyez prêt à déclarer. Déclarez tout ce que vous avez avec vous à votre entrée au Canada. Si vous arrivez par voie terrestre, vous êtes responsable de tout ce qui se trouve dans votre véhicule.
- N'emballez pas les cadeaux. Si vous voyagez avec des cadeaux, assurez-vous qu'ils soient déballés ou dans des sacs cadeaux au cas où les agents des services frontaliers devraient inspecter leur contenu.
- Apporter des produits de volaille, y compris la dinde : assurez-vous de consulter les restrictions actuelles sur la volaille et les oiseaux en provenance des États-Unis avant d'acheminer ces produits de l'autre côté de la frontière. Les aliments maison ou les restes contenant de la volaille ne peuvent pas être apportés au Canada.
- Biens achetés à l'étranger : Si vous résidez au Canada, les exemptions personnelles vous permettent de ramener au Canada des biens, y compris l'alcool et le tabac (jusqu'à une certaine valeur), sans payer de droits et taxes réguliers. Assurez-vous de connaître la valeur des biens que vous rapportez en dollars canadiens et d'avoir vos reçus à disposition pour l'agent.
- Vous entrez au Canada en voiture ? Vérifiez les temps d'attente à la frontière pour planifier votre itinéraire.
- Les matins tôt sont le meilleur moment pour traverser la frontière afin d'éviter les temps d'attente.
- Le lundi des longues fin de semaine fériées est généralement le plus chargé.
- Envisagez un autre point d'entrée avec des temps d'attente plus courts ou moins de circulation. Consultez les horaires d'ouverture du point d'entrée dans le Répertoire des bureaux et services de l'ASFC. Si vous utilisez une application GPS (comme Google Maps, Apple Maps ou Waze) pour vous diriger vers un point d'entrée, pensez à vérifier différentes options de navigation (comme les itinéraires les plus rapides et les plus courts) pour déterminer l'itinéraire préféré.
- Vous arrivez au Canada par avion ? Utilisez la Déclaration faite à l'avance pour faire votre déclaration de douane et d'immigration jusqu'à 72 heures avant votre arrivée au Canada (dans les aéroports participants).
- Laissez vos armes à feu et autres armes à la maison. Il est conseillé de ne pas voyager avec des armes à feu. Si vous choisissez de le faire, assurez-vous de vérifier les Règlements d'importation d'armes à feu.
- Cannabis : N'en apportez pas. N'en emportez pas. Bien que le cannabis soit légal au Canada, le fait de lui faire traverser la frontière sous toutes ses formes, y compris les huiles contenant du tétrahydrocannabinol (THC) ou du cannabidiol (CBD), sans permis ni exemption autorisé par Santé Canada, constitue une infraction pénale grave passible d'arrestation et de poursuites. Une ordonnance médicale d'un médecin ne compte pas comme une autorisation de Santé Canada.
- Vous apportez des feux d'artifice au Canada ? Consultez Importation, exportation et transport de pièces pyrotechniques pour vous assurer que ceux que vous apportez sont autorisés.
- À savoir avant de partir : Consultez les Marchandises réglementées et prohibées afin d'éviter toute possibilité de sanctions, y compris des amendes, des saisies ou des poursuites. Assurez-vous d'avoir toutes les informations nécessaires avant d'essayer d'apporter des articles au Canada.
Nous vous encourageons à lire et à suivre tous nos Conseils de voyage avant d'arriver à la frontière.
Vous avez des doutes ? Demandez à un agent de l'ASFC. La meilleure façon de gagner du temps est d'être ouvert et honnête avec l'agent des services frontaliers. Si vous ne savez pas quoi déclarer, vous pouvez nous appeler au 1-800-461-9999.
Liens connexes
- Planifiez votre passage à la frontière
- Guide pour les résidents de retour au Canada
- Conseils de voyage
- Aide-mémoire pour passer la frontière
- Vidéo sur la Déclaration faite à l'avance
Suivez-nous sur « X » (@CanBorder), Instagram, rejoignez-nous sur Facebook ou visitez notre chaîne YouTube.
SOURCE Agence des services frontaliers du Canada
Personnes-ressources : Relations avec les médias (http://www.cbsa-asfc.gc.ca/media/media-eng.html), Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945
Partager cet article