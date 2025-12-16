OTTAWA, ON, le 16 déc. 2025 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rappelle aux voyageurs de bien planifier leurs déplacements au Canada en cette saison des Fêtes.

Chaque jour, les agents de l'ASFC jouent un rôle crucial dans la protection de nos collectivités. Entre le 1er janvier et le 31 octobre 2025, l'ASFC a accueilli plus de 70 millions de voyageurs tout en interceptant plus de 30 790 kg de drogues illégales et 13 500 armes et armes à feu. Découvrez comment l'ASFC a, en 2025, renforcé notre frontière et protégé tant nos collectivités que notre économie, en lisant notre bilan de l'année.

Au moment de préparer vos voyages pour les Fêtes, savoir ce dont vous avez besoin pour entrer au Canada vous aidera à passer la frontière plus facilement, tout en donnant aux agents de l'ASFC plus de temps pour continuer à se concentrer sur l'interception des marchandises dangereuses et des personnes inadmissibles.

Voici quelques conseils de voyage pour vous aider à planifier votre déplacement :

Nous vous encourageons à lire et à suivre tous nos Conseils de voyage avant d'arriver à la frontière.

Vous avez des doutes ? Demandez à un agent de l'ASFC. La meilleure façon de gagner du temps est d'être ouvert et honnête avec l'agent des services frontaliers. Si vous ne savez pas quoi déclarer, vous pouvez nous appeler au 1-800-461-9999.

Liens connexes

Suivez-nous sur « X » (@CanBorder), Instagram, rejoignez-nous sur Facebook ou visitez notre chaîne YouTube .

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias (http://www.cbsa-asfc.gc.ca/media/media-eng.html), Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945