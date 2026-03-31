OTTAWA, ON, le 31 mars 2026 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rappelle aux voyageurs de bien planifier en vue de la longue fin de semaine de Pâques.

Chaque jour, les agents de l'ASFC jouent un rôle crucial dans la protection de nos communautés. En 2025, l'ASFC a accueilli plus de 82 millions de voyageurs, empêché plus de 83 200 kg de drogues illégales dans nos collectivités et empêché plus de 17 700 armes et armes à feu de circuler dans nos rues.

En vous préparation de votre voyage, savoir ce dont vous avez besoin pour entrer au Canada vous aidera à passer la frontière plus facilement et permettra aux agents de l'ASFC de consacrer plus de temps à l'interception de marchandises dangereuses et de personnes inadmissibles.

Voici quelques conseils pour vous aider à planifier votre voyage :

Nous vous encourageons à lire et à suivre tous nos conseils de voyage avant d'arriver à la frontière.

Vous n'êtes pas sûr ? Demandez à un agent de l'ASFC. La meilleure façon de gagner du temps est d'être ouvert et honnête avec l'agent des services frontaliers. Si vous ne savez pas quoi déclarer, vous pouvez nous appeler au 1-800-461-9999.

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SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias (https://www.cbsa-asfc.gc.ca/media/media-eng.html) Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945