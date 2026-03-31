Nouvelles fournies parAgence des services frontaliers du Canada
31 mars, 2026, 10:00 ET
OTTAWA, ON, le 31 mars 2026 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rappelle aux voyageurs de bien planifier en vue de la longue fin de semaine de Pâques.
Chaque jour, les agents de l'ASFC jouent un rôle crucial dans la protection de nos communautés. En 2025, l'ASFC a accueilli plus de 82 millions de voyageurs, empêché plus de 83 200 kg de drogues illégales dans nos collectivités et empêché plus de 17 700 armes et armes à feu de circuler dans nos rues.
En vous préparation de votre voyage, savoir ce dont vous avez besoin pour entrer au Canada vous aidera à passer la frontière plus facilement et permettra aux agents de l'ASFC de consacrer plus de temps à l'interception de marchandises dangereuses et de personnes inadmissibles.
Voici quelques conseils pour vous aider à planifier votre voyage :
- Ayez vos documents de voyage à portée de main pour être présentés à un agent. Cela accélérera les délais de traitement à la frontière.
- Vous arrivez au Canada par avion ? Utilisez la Déclaration faites à l'avance et faites votre déclaration de douane et d'immigration jusqu'à 72 heures avant votre arrivée au Canada (dans les aéroports participants).
- Vous arrivez au Canada en voiture ? Vérifiez les temps d'attente à la frontière pour planifier votre itinéraire.
- Le matin tôt est le meilleur moment pour traverser la frontière afin d'éviter les temps d'attente.
- Le lundi des longs week-ends fériés est généralement le plus chargé.
- Des travaux de construction au point d'entrée de Saint-Bernard-de-Lacolle peuvent entraîner des délais d'attente plus élevés que la normale.
- Envisagez un autre point d'entrée avec des temps d'attente plus courts ou moins de circulation.
- Consultez les horaires d'ouverture du point d'entrée dans le Répertoire des bureaux et services de l'ASFC.
- Si vous utilisez une application GPS (comme Google Maps, Apple Maps ou Waze) pour vous diriger vers un point d'entrée, envisagez de vérifier différentes options de navigation (tels les itinéraires les plus rapides et les plus courts) pour déterminer l'itinéraire à privilégier.
- Soyez prêt à faire votre déclaration. Déclarez tout ce que vous avez avec vous à votre entrée au Canada. Si vous arrivez par terre, vous êtes responsable de tout ce qui se trouve dans votre véhicule.
- Marchandises achetées à l'étranger : Si vous résidez au Canada, les exemptions personnelles vous permettent de ramener au Canada des biens, y compris l'alcool et le tabac (jusqu'à une certaine valeur), sans payer de droits et taxes réguliers. Assurez-vous de connaître la valeur des biens que vous rapportez en dollars canadiens et d'avoir vos reçus à disposition pour l'agent.
- Les visiteurs du Canada peuvent également apporter des cadeaux à leurs amis et à leur famille tant que les cadeaux ne sont pas emballés ou qu'ils se trouvent dans des sacs cadeaux, au cas où les agents des services frontaliers devraient inspecter leur contenu.
- Vous pouvez apporter du chocolat de Pâques tant qu'il est destiné à un usage personnel et qu'il ne dépasse pas un certain poids.
- Évitez d'importer des produits ou sous-produits avicoles bruts : Prenez connaissance des restrictions actuelles sur les produits de volaille et les oiseaux provenant des États-Unis avant de faire passer ces produits à la frontière. Les plats faits maison ou les restes contenant de la volaille ne peuvent pas être importés au Canada.
- Lorsque vous voyagez avec des enfants qui ne sont pas les vôtres ou dont vous n'avez pas la garde légale, apportez une lettre de consentement du parent ou tuteur légal vous autorisant à voyager avec l'enfant. Nous surveillons toujours la présence d'enfants disparus, et en l'absence de la lettre, les agents peuvent poser des questions supplémentaires.
- Cannabis : n'en apportez pas. N'en rapportez pas. Bien que le cannabis soit légal au Canada, le faire passer à la frontière sous toutes ses formes, y compris les huiles contenant du tétrahydrocannabinol (THC) ou du cannabidiol (CBD), sans permis ni exemption autorisé par Santé Canada, constitue une infraction criminelle grave, passible d'arrestation et de poursuites. Une ordonnance médicale d'un médecin ne compte pas comme une autorisation de Santé Canada.
- La contrebande de drogue est illégale. Le trafic de cannabis et d'autres drogues à la frontière est une infraction criminelle. Méfiez-vous des personnes qui vous demandent de transporter quoi que ce soit pour elles. Les conséquences sont graves au Canada et à l'étranger.
- Laissez vos armes à feu et vos armes à la maison. Il est fortement recommandé de ne pas voyager avec des armes à feu. Si vous choisissez de le faire, assurez-vous de vérifier les règles concernant l'importation d'armes à feu.
- Renseignez-vous avant de partir : Consultez la listes des marchandises réglementées et prohibées afin d'éviter toute possibilité de sanctions, notamment des amendes, la saisie ou des poursuites. Assurez-vous d'avoir les informations nécessaires avant d'essayer d'introduire des articles au Canada.
Nous vous encourageons à lire et à suivre tous nos conseils de voyage avant d'arriver à la frontière.
Vous n'êtes pas sûr ? Demandez à un agent de l'ASFC. La meilleure façon de gagner du temps est d'être ouvert et honnête avec l'agent des services frontaliers. Si vous ne savez pas quoi déclarer, vous pouvez nous appeler au 1-800-461-9999.
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SOURCE Agence des services frontaliers du Canada
Personnes-ressources : Relations avec les médias (https://www.cbsa-asfc.gc.ca/media/media-eng.html) Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945
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