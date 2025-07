Grâce aux offres du Prime Day sur les nettoyeurs de piscine robotisés WYBOT C2 et A1 et le robot écumeur de surface F1, laissez WYBOT garder votre piscine propre de fond en comble

ARCADIA, Californie, 8 juillet 2025 /CNW/ - WYBOT, un chef de file des technologies de nettoyage de piscines de pointe, a annoncé aujourd'hui des rabais à l'occasion du Prime Day sur sa gamme de robots de nettoyage de piscines au Canada. Le robot nettoyeur de piscine C2 est offert au prix de 679 $ CA (soit 180 $ CA de rabais sur son prix initial de 859 $), tandis que le robot nettoyeur de piscine WYBOT A1 est offert au prix de 224 $ CA (jusqu'à 48 % de rabais sur son prix initial de 431 $ CA). Le robot écumeur de surface WYBOT F1 est également offert au prix de 408,49 $ CA (jusqu'à 28 % de rabais sur son prix initial de 569 $ CA). Les nettoyeurs robotisés de piscines de WYBOT intègrent des technologies de pointe qui vous permettent de profiter d'une piscine impeccable avec un minimum d'efforts. Les clients sont invités à visiter WYBOT bientôt pour profiter de ces économies à durée limitée à l'occasion du Prime Day.

Le robot nettoyeur de piscine WYBOT C2 fonctionne en toute sécurité sur les carreaux, le béton, le vinyle et la fibre de verre, et nettoie les piscines de surface pouvant aller jusqu’à 2 152 pieds carrés. Le robot nettoyeur de piscine WYBOT A1 est le choix idéal pour un nettoyage des sols rentable, que ce soit pour les piscines creusées et hors terre. Conçu pour résister au soleil, à la pluie et au chlore, le robot écumeur de surface WYBOT F1 alimentée à l’énergie solaire maintient la surface de votre piscine parfaitement propre sans effort.

« WYBOT est ravi de célébrer le Prime Day en offrant des offres incroyables à ses clients ayant des besoins divers pour leurs piscines, a déclaré José Vallés, vice-président et directeur général des Amériques, WYBOT. En offrant des produits qui répondent aux différents besoins des consommateurs à des prix réduits, chacun peut profiter des avantages des robots nettoyeurs pour piscines et ainsi passer plus de temps à profiter de leur piscine et moins de temps à la nettoyer. »

Robot nettoyeur de piscine WYBOT C2 (679 $ CA pour le Prime Day)

Le robot nettoyeur de piscine WYBOT C2 fonctionne en toute sécurité sur les carreaux, le béton, le vinyle et la fibre de verre, et nettoie des piscines de surface pouvant aller jusqu'à 2 152 pieds carrés. Son moteur sans balais et sa conception sans fil offrent des performances puissantes et durables tout en évitant les enchevêtrements de cordon. La filtration à double couche du robot combine de grands filtres à particules de 180 μm et des filtres HEPA de 10 μm pour capturer tout -- qu'il s'agisse des feuilles ou de la poussière fine. Avec ses 7 modes de nettoyage et ses 6 itinéraires, vous pouvez choisir entre les modes Complet, Sol, Mur, Surface, Mur et Sol, Turbo et Eco, et personnaliser davantage les modes de nettoyage grâce à l'application WYBOT. Vous pouvez planifier jusqu'à quatre nettoyages par semaine et prévoir la durée de nettoyage pour un entretien mains libres de la piscine, et le robot revient automatiquement vers le bord de la piscine pour être facilement récupéré.

Robot nettoyeur de piscine WYBOT A1 (224 $ CA pour le Prime Day)

Le robot nettoyeur de piscine WYBOT A1 est le choix idéal pour un nettoyage des sols rentable, que ce soit pour les piscines creusées et hors terre. La détection intelligente, la planification des trajets et le nettoyage amélioré des bords garantissent une couverture complète et une eau cristalline. Son système de filtration à double couche comprend un plateau de filtration et une filtration fine à la mousse de coton pour capturer efficacement les débris. Avec sa conception conviviale, le robot est léger et compact, et donc facile à sortir de l'eau. Le WYBOT A1 est également doté d'un système intelligent de stationnement autonome ainsi que d'indicateurs d'état de nettoyage à DEL et d'alimentation, et les utilisateurs peuvent planifier des séances de nettoyage automatisées jusqu'à quatre jours par semaine.

Robot écumeur de surface WYBOT F1 (408,49 $ pour le Prime Day)

Conçu pour résister au soleil, à la pluie et au chlore, le robot écumeur de surface WYBOT F1 alimentée à l'énergie solaire maintient la surface de votre piscine parfaitement propre sans effort. Adapté à toutes les formes de piscine, son grand panier d'une de capacité 7 litres et son filtre fin permettent au robot de capturer divers débris, y compris des feuilles, des insectes, des aiguilles de pin et des poils d'animaux à la surface de votre piscine. Il est doté de deux modes de nettoyage permettant de choisir entre un cycle de nettoyage standard de 8 heures ou le mode intelligent du robot, qui alterne intelligemment entre les cycles de nettoyage actif et les pauses automatiques, 24 h/24 et 7 j/7. Le WYBOT F1 évite intelligemment les obstacles comme les échelles de piscine, et son mode de nettoyage des bords unique nettoie les bords de la surface deux fois, vous garantissant ainsi une surface de piscine entièrement transparente. À l'aide de l'application, vous pouvez même contrôler manuellement le robot pour nettoyer certaines zones spécifiques, sélectionner les modes de nettoyage et surveiller le niveau de la batterie pour vous assurer la propreté de votre piscine en tout temps.

Vous trouverez les images des robots nettoyeurs de piscine WYBOT C2 et WYBOT A1 et du robot écumeur de surface WYBOT F1 ici.

À propos de WYBOT

WYBOT est un leader mondial en matière de solutions innovantes pour l'entretien des piscines, dont l'objectif est de transformer le nettoyage des piscines en une expérience intelligente et sans effort. Connue pour sa technologie de pointe et l'excellence de son design, l'entreprise est lauréate du prix Best of Innovation du salon CES 2025. WYBOT a également reçu des récompenses internationales, notamment le 2024 French Design Award, le 2024 New York Design Award, et le 2024 Paris Design Award, qui reconnaissent l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation, de la durabilité et d'un design centré sur l'utilisateur.

WYBOT continue d'établir de nouvelles références dans le domaine du nettoyage robotisé des piscines, animée par la volonté de simplifier la possession d'une piscine et d'améliorer l'expérience de l'utilisateur. Restez au courant des dernières innovations de WYBOT en nous suivant sur les réseaux sociaux : Instagram : @Wybot_official, Twitter (X) : @Wybot_official, Facebook : WybotPool. Pour plus d'informations, consultez le site ca.wybotpool.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2726590/WYBOTICS_INC_WYBOT_C2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2726591/WYBOTICS_INC_A1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2726592/WYBOTICS_INC_WYBOT_F1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2590430/5404783/WYBOT_2_Logo_Logo.jpg

SOURCE WYBOTICS INC

PERSONNE-RESSOURCE : Charlie Vaida, Relations avec les médias, WYBOT, courriel : [email protected], téléphone : 1 617 947 9217