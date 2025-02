La marque établie à Burnaby, en Colombie-Britannique, produit des laits végétaux dans ses trois usines canadiennes.

BURNABY, BC, le 4 févr. 2025 /CNW/ - La marque Earth's Own est fière de proposer une gamme de produits à base de plantes durables et de grande qualité, qui soutiennent les agriculteurs canadiens et les communautés locales.

Fondée à Burnaby, en Colombie-Britannique, il y a plus de vingt-cinq ans, Earth's Own est toujours une entreprise canadienne qui fabrique ses produits au Canada. Ses célèbres laits et crèmes à café à base de plantes, qui ont remporté plusieurs distinctions, proviennent de trois usines locales : l'une est située à Delta, en Colombie-Britannique, une autre à Mississauga, en Ontario, et la dernière à Québec, au Québec.

« Earth's Own n'est pas seulement une marque, c'est un mouvement vers un avenir plus durable, affirme Brittany Hull, vice-présidente du marketing chez Earth's Own. Choisir Earth's Own, c'est choisir d'investir au Canada et de soutenir les emplois et les agriculteurs canadiens. Aujourd'hui plus que jamais, la population canadienne a le pouvoir d'utiliser ses achats pour faire valoir son point de vue et manifester concrètement son soutien à son pays. »

Outre la propriété et la production canadiennes, de nombreux produits Earth's Own sont fabriqués à partir d'ingrédients d'origine canadienne. Les laits d'avoine Earth's Own sont fabriqués avec de l'avoine cultivée à 100 % au Canada et provenant de la Saskatchewan. Les fèves de soya certifiées biologiques utilisées dans Earth's Own Barista Soya sont également cultivées au Canada.

La gamme complète d'options à base de plantes fabriquées au Canada par Earth's Own comprend les produits suivants :

Avoine :

Earth's Own Avoine Originale

Earth's Own Avoine Vanille

Earth's Own Avoine Chocolat

Earth's Own Naked Oat Original

Earth's Own Zéro Sucre Avoine Originale non sucrée

Earth's Own Zéro Sucre Avoine Vanille non sucrée

Amande :

Earth's Own Amande Originale

Earth's Own Amande Originale non sucrée

Earth's Own Amande Vanille

Earth's Own Amande Vanille non sucrée

Earth's Own Amande Chocolat

Earth's Own Amande Biologique Originale

Earth's Own Amande Biologique Originale non sucrée

Earth's Own Amande Biologique Vanille non sucrée

Soya :

Earth's Own Soya Originale

Earth's Own Soya Originale non sucrée

Pour le café :

Earth's Own Barista Avoine

Earth's Own Barista Soya

Earth's Own Barista Amande

Earth's Own Barista Avoine légère

Crème à café Earth's Own Avoine Originale

Crème à café Earth's Own Avoine Vanille française

Crème à café Earth's Own Avoine Caramel salé

Crème à café Earth's Own Avoine Pâte à biscuits à la cannelle

Substitut de produit laitier 1:1 :

L'Alt Earth's Own

SOURCE Earth's Own

Pour plus d'information : Audrey Canuel, DDMG Communications, [email protected] // 438-887-4300