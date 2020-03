Votre gouvernement accorde près de 60 000 $ en soutien à 3 projets culturels destinés aux personnes en situation de vulnérabilité

QUÉBEC, le 4 mars 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce aujourd'hui, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, l'attribution d'une aide financière de 59 345 $ dans le cadre du programme Appel de projets Culture et inclusion pour soutenir 3 projets en Mauricie.

L'aide financière totale pour le programme Culture et inclusion, pour la période 2019-2020, s'élève à 1 505 129 $. Ainsi, ce sont 98 projets répartis dans toutes les régions du Québec qui recevront une aide financière. La réponse positive à l'Appel de projets témoigne de l'intérêt des secteurs culturels et sociaux à unir leurs forces afin d'atteindre des objectifs allant au-delà de leurs missions respectives.

Le programme Culture et inclusion permet d'appuyer les organismes culturels et communautaires dans la réalisation de projets culturels au bénéfice des personnes en situation de vulnérabilité, et de soutenir des projets qui utilisent la culture comme outil d'intervention. Il contribue ainsi à faire tomber les obstacles à la participation culturelle.

Citations :

« La popularité de l'Appel de projets Culture et inclusion était telle que nous avons décidé d'y investir un demi-million de dollars supplémentaire. Ce geste démontre la volonté de votre gouvernement de concevoir des projets qui amènent les acteurs culturels et sociaux à se soutenir mutuellement et à proposer des actions complémentaires au bénéfice des citoyens de tout le Québec. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Ce programme est conçu d'après une formule avant-gardiste, car, tout en soutenant des initiatives d'inclusion sociale, le gouvernement encourage l'essor de la culture mauricienne et l'amélioration de la qualité de vie dans nos communautés. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je suis ravie de l'appui du gouvernement du Québec pour des projets aussi rassembleurs et inclusifs. Les sommes annoncées aujourd'hui permettront aux organismes d'offrir des expériences culturelles de qualité par l'entremise d'initiatives qui font une grande différence. »

Sonia LeBel, ministre de la Justice, ministre responsable des Institutions démocratiques, de la Réforme électorale et de l'Accès à l'information et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

« Cette nouvelle aide financière permet aux organismes concernés de jouer un rôle essentiel visant le mieux-être des citoyens de notre région. Tout en favorisant un enrichissement personnel, l'appui à des projets liés au développement artistique et culturel profite à l'ensemble de nos communautés. »

Marie-Louise Tardif, adjointe parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (volets forêts)

Lien connexe :

Liste des projets soutenus en Mauricie

Demandeur Titre du projet Montant La Fenêtre, Centre d'immersion aux arts Création d'un film d'art sur la beauté dans le handicap 20 000 $ Centre d'organisation mauricien de services et d'éducation populaire (C.O.M.S.E.P.) L'inclusion des personnes immigrantes par la culture 19 345 $ Centre d'amitié autochtone La Tuque Parcours culturel Sakihikan 20 000 $

