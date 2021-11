Près de 3 Canadiens sur 4 (77 %) ne se sentent pas aptes à reconnaître les signes de la traite des personnes**, ce chiffre grimpe à 84 pour cent chez les Québécois

, plus de la moitié des répondants (57%) ne croient pas ou ne sont pas conscients du fait que la traite des personnes soit présente dans leur communauté **. 52 pour cent des Canadiens ne savent pas que les victimes de la traite des personnes sont souvent recrutées par une personne qu'elles connaissent**.

Seulement 15 pour cent des répondants croient que des citoyens canadiens sont victimes de la traite des personnes*.

Ces données montrent la nécessité d'une campagne d'éducation soutenue et bien financée au Canada, et le Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes est prêt à aider. L'éducation et l'accès à l'aide peuvent commencer par un simple coup de téléphone.

Le Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes exploite :

La ligne d'urgence canadienne sur la traite des personnes, un service confidentiel et

multilingue disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Si vous soupçonnez que vous ou une personne de votre entourage êtes exploités,

Si vous voulez obtenir du soutien ou en savoir plus, composez le 1-833-900-1010

Ou communiquez avec nous par clavardage à

l'adresse https://www.canadianhumantraffickinghotline.ca/fr/

La traite de personnes prévalente en temps de pandémie

Contrairement à la croyance populaire, ce ne sont pas les personnes introduites clandestinement au Canada qui sont souvent victimes de la traite des personnes - tout le monde peut en être victime.

" La réalité, c'est que la pandémie n'a pas réduit la prévalence de la traite des personnes au Canada ", déclare Julia Drydyk, directrice générale du Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes. "Cela démontre que la plupart des femmes et des filles victimes de la traite des personnes à des fins d'exploitation sexuelle sont canadiennes - un fait inconnu par 60 % des Canadiens**. Et la prévalence de la traite sexuelle ne peut qu'augmenter à mesure que les restrictions du COVID-19 s'assouplissent. Il est temps d'agir."

Des questions complexes. Trois étapes vers une solution

La traite des personnes est un problème complexe. Le Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes encourage les Québécois à prendre trois actions concrètes pour aider à faire la différence :

Renseignez-vous à propos de la traite des personnes Soyez attentif aux signes indiquant la traite des personnes Communiquez avec la Ligne d'urgence canadienne contre la traite des personnes au 1-833-900-1010

Étape 1 : Renseignez-vous

Les trafiquants sont passés maîtres dans l'art de leurrer, de manipuler et de trafiquer les femmes et les filles; ils exploitent le manque de sensibilisation pour perpétuer cet acte d'exploitation flagrant. Quelques points importants à savoir:

Le trafic sexuel touche toutes les communautés canadiennes. C'est un problème d'envergure nationale.

Beaucoup de gens comprennent mal comment les victimes/survivantes sont victimes de la traite : 44 pour cent des Canadiens croient que la traite sexuelle implique un déplacement clandestin ou un enlèvement, tandis que 22 autres pour cent ne sont pas certains**. En fait, les femmes et les filles tombent souvent dans l'engrenage via une personne qu'elles connaissent, comme un ami ou un petit ami.

La traite sexuelle touche tous les groupes démographiques, toutes les régions du Canada et tous les niveaux de revenu, c'est pourquoi il nous appartient à tous de faire la différence.

Pour vous renseigner sur la question, cliquez ici.

Étape 2 : Soyez attentif aux signes

La famille et les amis jouent un rôle essentiel dans la prévention de la traite des personnes et le soutien des personnes touchées par ces actes effroyables et traumatisants. Il est essentiel que les Canadiens soient attentifs et reconnaissent les signes. Bien qu'aucun indicateur unique ne démontre qu'une fille ou une femme soit victime de la traite des personnes, une combinaison de ces signes devrait déclencher des signaux d'alarme. Joignez notre ligne d'assistance téléphonique si une personne que vous connaissez :

Présente un changement soudain de comportement (c'est-à-dire qu'elle agit de manière craintive, anxieuse, soumise ou nerveuse et s'inquiète excessivement de déplaire à un partenaire)

Est isolée par un nouvel intérêt romantique ou un nouvel ami et a de moins en moins de contacts avec ses amis et sa famille

Répond rarement aux appels téléphoniques et/ou aux messages et disparaît pendant de longues périodes de temps

Est soudainement en possession des vêtements, sacs à main, chaussures, services de manucure, etc. coûteux.

Est impliquée dans une relation à évolution rapide où il y a une grande différence d'âge ou de statut financier

Est en possession de montants d'argent liquide excessifs en dehors de ses moyens financiers

Est habillée avec des vêtements inappropriés pour son âge

N'a pas le contrôle de son argent, de son téléphone portable ou de sa carte d'identité.

A des cicatrices ou des blessures visibles, comme des bleus autour des poignets ou des brûlures de cigarettes sur les bras ou les jambes

Évite le contact visuel ; demande à une autre personne de parler à sa place.

Pour une liste plus complète des signes de traite de personnes, cliquez ici :

Étape 3 : Joignez la ligne d'assistance - 1-833-900-1010 ou https://www.canadianhumantraffickinghotline.ca/fr/.

Si vous pensez que vous ou une personne que vous connaissez est peut-être en train d'être exploitée, faites confiance à votre instinct : appelez la ligne d'assistance ou branchez-vous via le site web. Même si vous n'êtes pas complètement certain que ce que vous remarquez est de la traite de personne, nous vous encourageons à appeler.

La Ligne d'urgence canadienne contre la traite des personnes fonctionne de manière confidentielle 24 heures sur 24, 365 jours par an. Il s'agit d'un service national, offrant un soutien dans plus de 200 langues, dont 27 langues indigènes, accessible par téléphone, clavardage, formulaire Web et courriel. Indépendante de la police ou du gouvernement, la ligne a établi des partenariats avec plus de 900 fournisseurs de services dans tout le pays, ce qui permet au personnel de mettre les appelants en relation avec des experts et des services localisés qui répondent à leurs besoins uniques.

"Les membres de notre équipe d'intervention reçoivent plus de 60 heures de formation axée sur les victimes", poursuit Mme Drydyk. "Ils ne jugent pas ; ils ne partagent aucune information à moins que l'appelant ne le demande ; et ils n'imposent pas de solutions, mais offrent plutôt des options potentielles. Ils comprennent, et ils attendent votre appel. Une prise de contact peut faire la différence et nous rapprocher de la fin de ce système dégoûtant d'exploitation et de violence sexuelles."

À propos de la traite des personnes.

La traite des personnes implique le recrutement, le transport, l'hébergement et/ou l'exercice d'un contrôle, d'une direction ou d'une influence sur les mouvements d'une personne dans le but d'exploiter cette dernière, généralement par l'exploitation sexuelle ou le travail forcé. Les victimes, qui sont en majorité des femmes, sont privées de leurs moyens de subsistance et contraintes de fournir un travail et/ou des services sexuels qui profitent aux trafiquants. Les trafiquants y parviennent par le biais de l'exploitation, qui implique souvent l'intimidation, le contrôle, la tromperie, la manipulation, l'abus de vulnérabilité, la force, l'agression sexuelle et les menaces de nouvelles violences physiques envers les victimes et leurs proches. La traite des personnes est classée comme un acte criminel en vertu de l'article 279 du Code criminel du Canada et de l'article 118 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

À propos du Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes

La traite des personnes au Canada se produit à des niveaux choquants. Il s'agit d'un acte sophistiquée qui exige des solutions coordonnées et intégrées.

Le Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes est le seul organisme de bienfaisance national qui se consacre à mettre fin à tous les types de traite des personnes au Canada. En 2019, l'organisme a lancé la Ligne d'urgence canadienne sur la traite des personnes, un service multilingue accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par téléphone, clavardage, formulaire Web et courriel.

Le Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes fonctionne également en tant qu'organisation nationale "centrale" travaillant sur cette question. Pour ce faire, nous travaillons avec les gouvernements, les entreprises et les fournisseurs de services afin de faciliter la collaboration, d'identifier les meilleures pratiques et de faire progresser le changement en vue de mettre fin à la traite dans notre pays. Pour plus d'informations sur le Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes, veuillez consulter le site Centre Canadien pour mettre fin a la traite des personnes.

Pour de plus amples renseignements ou pour parler à un représentant du Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes, veuillez communiquer avec : Myriam Valcin, Strategic Objectives, Tel: 514-574-62244, Courriel : [email protected]

* Résultats du sondage en ligne réalisé par Nielsen IQ du 15 au 28 septembre 2021. La population cible était le grand public au Canada avec une taille d'échantillon de 1 503 personnes. Sur la base des informations récentes du recensement, des pondérations ont été appliquées sur la région, l'âge et le sexe pour s'assurer que les données sont représentatives et peuvent être projetées.



** Angus Reid méthodologie de l'enquête : Sondage auprès des adultes canadiens (n=1 154). Sur le terrain : 15 novembre au 17 novembre 2021. Marge d'erreur : +/- 2.5 points de pourcentage à un niveau de confiance de 95 %. - L'échantillon a été équilibré et pondéré en fonction de l'âge, du sexe, de la région et de l'éducation.

SOURCE Le centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes