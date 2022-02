MONTRÉAL, le 22 févr. 2022 /CNW Telbec/ - VOTI Detection Inc. (« VOTI » ou la « société ») (TSXV: VOTI), une société canadienne de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait obtenu une commande complémentaire de Ports America visant 11 systèmes de balayage à rayons X qui seront déployés dans les terminaux pour passagers de croisière de l'entreprise situés à New York. Ports America, le plus grand exploitant de terminaux et manutentionnaire des États-Unis, exerce ses activités dans plus de 42 ports et 80 emplacements. Cette commande porte sur des systèmes XR3D-60 et XR3D-100, qui devraient être livrés au cours des quelques prochains mois.

« Nous sommes extrêmement heureux d'avoir obtenu cette commande complémentaire de Ports America, a déclaré Rory Olson, président et chef de la direction de VOTI Detection. Ports America est le plus grand exploitant de ports des États-Unis et sa réputation d'excellence est bien reconnue dans l'industrie. Cette commande complémentaire constitue une validation très importante de la supériorité technologique de nos systèmes de balayage à rayons X et de la fiabilité de notre solide soutien à la clientèle. Elle reflète aussi notre croissance continue et notre positionnement solide dans le créneau des croisières/activités maritimes. Nous nous réjouissons à la perspective de développer encore plus cette relation stratégique importante. »

À propos de VOTI Detection

VOTI Detection, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, et qui est inscrite à la Bourse de croissance TSX, est une société canadienne de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC. La technologie de VOTI produit des images par rayons X remarquablement nettes et plus révélatrices qui sont supérieures sur le plan de la concurrence tout en offrant des capacités rehaussées de détection des menaces et une expérience utilisateur améliorée. Depuis sa création, VOTI a installé des appareils de balayage (scanners) dans plus de 50 pays et a grandement consulté des agences gouvernementales et des spécialistes de la sécurité à l'échelle mondiale afin de développer des appareils riches en fonctions et faciles à utiliser qui répondent aux besoins évolués des opérations d'inspection de sécurité modernes. www.votidetection.com

