MONTRÉAL, le 3 mars 2022 /CNW Telbec/ - VOTI Detection Inc. (« VOTI » ou la « société ») (TSXV : VOTI), une société canadienne de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait obtenu une commande du ministère de la Justice de l'Écosse visant 12 systèmes de balayage à rayons X XR3D-60S MATRIX et XR3D-50S MATRIX, qui seront déployés par le Scottish Prison Service pour sécuriser les entrées d'installations clés. Le Scottish Prison Service (SPS) est une agence exécutive du gouvernement écossais qui est chargée de gérer les prisons et les Young Offender Institutions (institutions pour les jeunes contrevenants). Les livraisons relatives à cette commande devraient être effectuées au cours des quelques prochains mois.

« Cette commande du ministère de la Justice de l'Écosse est un gain très important et critique pour notre société », a déclaré Rory Olson, président et chef de la direction de VOTI Detection. « Non seulement vise-t-elle une nouvelle région géographique et constitue-t-elle une première collaboration avec le Scottish Prison Service, elle reflète aussi notre succès dans la pénétration accrue du très important créneau des prisons. Chaque commande de la part d'un client sur le plan mondial comme le ministère de la Justice de l'Écosse donne à VOTI la possibilité de mettre en valeur la technologie supérieure de l'imagerie 3D Perspective et des solutions de systèmes de balayage à rayons X MATRIX sur la scène internationale. Nous prévoyons des occasions de croissance importantes tant auprès de ce client qu'au sein de ce créneau au cours des années à venir. »

À propos de VOTI Detection

VOTI Detection, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, et qui est inscrite à la Bourse de croissance TSX, est une société canadienne de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC. La technologie de VOTI produit des images par rayons X remarquablement nettes et plus révélatrices qui sont supérieures sur le plan de la concurrence tout en offrant des capacités rehaussées de détection des menaces et une expérience utilisateur améliorée. Depuis sa création, VOTI a installé des appareils de balayage (scanners) dans plus de 50 pays et a grandement consulté des agences gouvernementales et des spécialistes de la sécurité à l'échelle mondiale afin de développer des appareils riches en fonctions et faciles à utiliser qui répondent aux besoins évolués des opérations d'inspection de sécurité modernes. www.votidetection.com

