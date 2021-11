Ce contrat fait partie d'un projet en plusieurs phases de prison de pointe

MONTRÉAL, le 10 nov. 2021 /CNW Telbec/ - VOTI Detection Inc. (« VOTI » ou la « société ») (TSXV : VOTI), une société canadienne de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait obtenu de la part du ministère de l'Intérieur de l'Égypte un contrat portant sur de multiples unités. Le contrat, qui porte sur des systèmes de balayage à rayons X de modèle XR3D-60, fait partie d'un projet en plusieurs phases visant le centre correctionnel et de réadaptation Wadi Al-Natroun, un complexe pénitentiaire de pointe et l'un des plus grands complexes pénitentiaires du monde à l'heure actuelle. Le centre est affilié au secteur de la Protection communautaire du ministère de l'Intérieur. Les livraisons relatives au contrat devraient être effectuées au cours des quelques prochains mois.

« Il s'agit d'un contrat très important et d'un autre gain stratégique critique pour notre société, a déclaré Rory Olson, président et chef de la direction de VOTI Detection. Le ministère de l'Intérieur de l'Égypte ainsi qu'un certain nombre d'autres institutions égyptiennes majeures sont des clients de longue date de VOTI. Le fait que le ministère a de nouveau choisi nos systèmes pour ce plus récent contrat en plusieurs phases constitue une solide validation de la supériorité concurrentielle de VOTI pour ce qui est des systèmes de balayage de sécurité employant des technologies de pointe. Nous nous réjouissons à la perspective de continuer de développer cette relation importante et de travailler étroitement avec le ministère pendant les prochaines phases du projet. »

À propos de VOTI Detection

VOTI Detection, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, et qui est inscrite à la Bourse de croissance TSX, est une société canadienne de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC. La technologie de VOTI produit des images par rayons X remarquablement nettes et plus révélatrices qui sont supérieures sur le plan de la concurrence tout en offrant des capacités rehaussées de détection des menaces et une expérience utilisateur améliorée. Depuis sa création, VOTI a installé des appareils de balayage (scanners) dans plus de 50 pays et a grandement consulté des agences gouvernementales et des spécialistes de la sécurité à l'échelle mondiale afin de développer des appareils riches en fonctions et faciles à utiliser qui répondent aux besoins évolués des opérations d'inspection de sécurité modernes. www.votidetection.com

