MONTRÉAL, le 5 oct. 2021 /CNW Telbec/ - VOTI Detection Inc. (« VOTI » ou la « société ») (TSXV: VOTI), une société canadienne de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait obtenu un contrat de trois ans assorti d'options supplémentaires d'Affaires mondiales Canada pour la fourniture de systèmes de balayage à rayons X pour des emplacements d'ambassades du Canada à l'échelle mondiale.

Le contrat de trois ans avec Affaires mondiales Canada comprend une commande initiale visant la livraison de 20 systèmes de balayage d'ici janvier 2022. La commande porte sur des machines à rayons X de deux dimensions. Affaires mondiales Canada a le mandat de fournir des machines à rayons X pour la détection de menaces dans les immeubles d'Affaires mondiales au Canada et dans les ambassades du Canada partout dans le monde.

« Le contrat avec Affaires mondiales Canada est un gain très important pour VOTI pour un certain nombre de raisons, a expliqué Rory Olson, président et chef de la direction de VOTI Detection. Premièrement, la conclusion d'un contrat à long terme avec un client prestigieux tel qu'Affaires mondiales Canada est de bon augure pour notre carnet de commande, et il s'agit exactement du type d'affaires et de relations que nous avons travaillé fort à établir et à cultiver au cours des quelques dernières années. Deuxièmement, la possibilité d'offrir, à titre de société canadienne, des appareils de sécurité du périmètre à nos ambassades canadiennes partout dans le monde est quelque chose dont nous sommes très fiers. Le fait que nos systèmes de balayage à rayons X disruptifs seront en place et utilisés partout dans le monde est, pour VOTI, une opportunité très importante de mettre en valeur sa technologie et ses capacités de service à l'échelle mondiale. »

À propos de VOTI Detection

VOTI Detection, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, et qui est inscrite à la Bourse de croissance TSX, est une société canadienne de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC. La technologie de VOTI produit des images par rayons X remarquablement nettes et plus révélatrices qui sont supérieures sur le plan de la concurrence tout en offrant des capacités rehaussées de détection des menaces et une expérience utilisateur améliorée. Depuis sa création, VOTI a installé des appareils de balayage (scanners) dans plus de 50 pays et a grandement consulté des agences gouvernementales et des spécialistes de la sécurité à l'échelle mondiale afin de développer des appareils riches en fonctions et faciles à utiliser qui répondent aux besoins évolués des opérations d'inspection de sécurité modernes. www.votidetection.com

