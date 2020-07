Les récentes commandes renouvelées et nouvelles sont un signe positif important d'un retour à des niveaux plus normaux du flux des commandes

MONTRÉAL, le 27 juill. 2020 /CNW/ - VOTI Detection Inc. (« VOTI » ou la « société ») (TSXV: VOTI), une société de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC, a mis le marché à jour sur les nouvelles commandes et commandes renouvelées reçues récemment. Ces commandes représentent un mouvement positif dans l'essor du flux des commandes et constituent le premier signe que la société est en voie de revenir à des niveaux d'activité plus normaux au cours des douze prochains mois.

VOTI a récemment livré 18 unités à Port Canaveral pour une commande renouvelée de la part de Carnival Cruise Line. Ces 18 unités seront utilisées pour le plus récent et le plus grand navire de Carnival, le Mardi Gras. Par l'entremise du partenariat de VOTI avec X-Ray Imaging aux États-Unis, VOTI a reçu des commandes de la part de plusieurs départements de shérif de comté, dont une commande renouvelée de 12 unités de la part d'un seul comté dans le cadre du remplacement de la totalité de son parc d'appareils à rayons X par la technologie de VOTI. De plus, VOTI a récemment livré des appareils de balayage au NRG Stadium, le stade domicile des Texans de Houston. Par suite de cette commande, ce sont maintenant vingt équipes de sport professionnel qui utilisent les appareils de balayage à rayons X de VOTI dans leurs stades.

« L'essor positif que nous commençons à observer dans notre flux des commandes est de toute évidence une excellente nouvelle, a indiqué Rory Olson, président et chef de la direction de VOTI Detection. Les trois commandes mentionnées précédemment ont été passées par des clients importants qui exercent leurs activités dans des secteurs critiques de notre modèle d'affaires. Bien que le marché continue d'être imprévisible à l'heure actuelle, nous espérons que ces commandes sont un signe d'un essor positif continu à venir. Comme je l'ai souligné le mois dernier, nous espérons une amélioration plus constante des commandes pour livraison à compter du quatrième trimestre de cette année et un retour à des taux de livraison normaux en 2021. »

À propos de VOTI Detection

VOTI Detection, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, et qui est inscrite à la Bourse de croissance TSX, est une société canadienne de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC. La technologie de VOTI produit des images par rayons X remarquablement nettes et plus révélatrices qui sont supérieures sur le plan de la concurrence tout en offrant des capacités rehaussées de détection des menaces et une expérience utilisateur améliorée. Depuis sa création, VOTI a installé des appareils de balayage (scanners) dans plus de 50 pays et a grandement consulté des agences gouvernementales et des spécialistes de la sécurité à l'échelle mondiale afin de développer des appareils riches en fonctions et faciles à utiliser qui répondent aux besoins évolués des opérations d'inspection de sécurité modernes. www.votidetection.com

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs :

Le présent communiqué comprend des informations prospectives, au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, au sujet de VOTI Detection et de ses activités. Souvent, mais pas toujours, les informations prospectives peuvent être identifiées au moyen de l'utilisation de mots tels que « planifie », « est attendu », « s'attend à », « prévu », « a l'intention de », « envisage », « anticipe », « croit », « propose » ou des variations (y compris des variations négatives) de tels mots et expressions, ou indiquer que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient » être prises, survenir ou être atteints, « seraient » prises, « surviendraient » ou « seraient » atteints, ou encore « seront » prises, « surviendront » ou « seront » atteints. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de VOTI Detection, reposent sur des hypothèses et comportent des risques et des incertitudes. Bien que la direction de VOTI Detection estime que les hypothèses sous-jacentes à ces énoncés sont raisonnables, celles-ci pourraient se révéler inexactes. Les événements et circonstances prospectifs mentionnés dans le présent communiqué pourraient ne pas se produire d'ici certaines dates spécifiées ou ne pas se produire du tout, et ils pourraient différer significativement en raison de facteurs de risque et d'incertitudes connus et inconnus touchant la société, y compris les risques liés à l'industrie des technologies de détection des menaces, l'incapacité d'obtenir des approbations réglementaires, des facteurs économiques, la capacité de la direction à gérer et à exploiter les activités de VOTI Detection, les marchés des actions en général et les risques associés à la croissance et à la concurrence. Bien que VOTI Detection ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats réels diffèrent significativement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, il pourrait exister d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui qui sont anticipés, estimés ou escomptés. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs ou aux informations prospectives. Aucun énoncé prospectif ne peut être garanti. Sauf lorsque les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, les énoncés prospectifs ne valent qu'à la date à laquelle ils sont faits, et VOTI Detection ne s'engage d'aucune façon à mettre à jour ou à réviser publiquement les énoncés prospectifs pour tenir compte de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs. En outre, la situation actuelle et les développements à venir concernant la pandémie de la COVID-19 pourraient faire en sorte que certaines des hypothèses et informations fournies dans les présentes ou les hypothèses sur lesquelles d'autres informations reposent diffèrent de manière importante des attentes antérieures, y compris en ce qui a trait à la demande de nos produits, à la chaîne d'approvisionnement et à la disponibilité des matériaux, à la mobilité et à l'expédition des matériaux et/ou des produits, à l'accès aux capitaux empruntés et aux capitaux propres et à d'autres facteurs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE VOTI Detection Inc.

Renseignements: Michael Ickman, chef des finances, 514-782-1566, [email protected]

Liens connexes

www.votidetection.com