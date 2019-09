VOTI Détection inc. annonce le dépôt du prospectus simplifié modifié et mis à jour

/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE ENVOYÉ AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, le 30 sept. 2019 /CNW/ - VOTI Détection inc. (« VOTI » ou la « Société ») (TSXV : VOTI), une société technologique canadienne de pointe qui conçoit des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération recourant à la technologie 3D PerspectiveMD, a annoncé aujourd'hui que, le 27 septembre 2019, elle a déposé et reçu un visa pour son prospectus simplifié modifié et mis à jour (le « prospectus simplifié modifié et mis à jour »), préparé dans le cadre son placement d'actions commercialisé des actions ordinaires de la Société annoncé précédemment à un prix de 1,75 $ l'action pour un produit brut de 6 millions de dollars.

Le prospectus simplifié modifié et mis à jour a été préparé et déposé par la Société pour mettre à jour certaines informations contenues dans son prospectus simplifié provisoire déposé le 23 septembre 2019.

Les titres décrits aux présentes n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ni à des personnes des États-Unis ou pour le compte ou le bénéfice de telles personnes, sans être inscrits ou dispensés des exigences d'inscription. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres et aucun titre ne peut être vendu dans quelque territoire où telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens des politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

À propos de VOTI

VOTI Détection inc., établie à Montréal (Québec) et inscrite à la Bourse de croissance TSX, est une société technologique de pointe canadienne spécialisée dans le développement de systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération recourant à la technologie 3D PerspectiveMD. La technologie de VOTI produit des images à rayons X remarquablement précises et révélatrices, supérieures à celle de ses concurrents, et offre des capacités de détection de menaces améliorées et une expérience d'utilisateur améliorée. Depuis sa création, VOTI a installé des scanneurs dans plus de 50 pays et a mené de vastes consultations auprès d'organismes gouvernementaux et de spécialistes de la sécurité de partout dans le monde pour développer des scanneurs aux multiples fonctions et faciles à utiliser qui répondent aux besoins complexes des opérations de contrôle de sécurité modernes. www.votidetection.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des informations prospectives, au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, concernant VOTI et ses activités. La plupart du temps, on peut reconnaître les informations prospectives à l'utilisation d'expressions telles que « prévoit », « s'attend à », « estime », « a l'intention de », « envisage », « croit », « propose » ou des variations de ces expressions (y compris la formulation négative), ou à la déclaration que certains actes, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « doivent » ou « devraient » être posés, se produire ou être atteints. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles de la direction de VOTI, ainsi que sur des hypothèses, et elles sont soumises à des risques et à des incertitudes. Même si la direction de VOTI estime que les hypothèses sous-jacentes à ces déclarations sont raisonnables, elles pourraient se révéler incorrectes. Les événements et circonstances de nature prospective mentionnés aux présentes pourraient ne pas se concrétiser à certaines dates précisées ou ne pas se concrétiser du tout et pourraient être très différents en raison de facteurs de risque et d'incertitudes connus et inconnus visant la Société, y compris les risques liés au secteur de la technologie de détection de menaces, le défaut d'obtenir les approbations réglementaires, les facteurs économiques, l'aptitude de la direction de gérer et d'exploiter les affaires de VOTI, les marchés des actions en général et les risques liés à la croissance et la concurrence. Bien que VOTI se soit efforcée de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les réalisations, les événements ou les résultats réels diffèrent substantiellement de ceux qui sont présentés dans les déclarations prospectives, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les réalisations, les événements ou les résultats réels diffèrent de ceux prévus. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux déclarations et aux informations prospectives. Aucune déclaration prospective ne peut être garantie. Sauf selon ce qui est requis aux termes des lois applicables sur les valeurs mobilières, les déclarations prospectives ne sont valides qu'à la date où elles sont faites, et VOTI décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute déclaration prospective pour tenir compte de nouveaux renseignements, de nouveaux événements ou autrement.

SOURCE VOTI Détection inc.

Renseignements: Michael Ickman, Chef des finances, Téléphone : 514 782-1566, Courriel : IR@votidetection.com