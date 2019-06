VOTI Detection Inc. annonce la formation de son conseil consultatif

Joe Paresi et Kelly Hoggan acceptent d'être les premiers membres du conseil consultatif

MONTRÉAL, le 3 juin 2019 /CNW Telbec/ - VOTI Detection Inc. (« VOTI » ou la « société ») (TSXV: VOTI), une société canadienne de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la 3D PerspectiveMC, a annoncé aujourd'hui la formation d'un Conseil consultatif afin de capitaliser sur le succès de la société et de poursuivre sa croissance dans l'avenir.

Rory Olson, président et chef de la direction de VOTI Detection, a annoncé que deux experts de l'industrie hautement respectés et qualifiés, Joe Paresi et Kelly Hoggan, avaient accepté de siéger au Conseil consultatif de la société. « Nous sommes ravis d'accueillir Joe et Kelly au sein de l'équipe VOTI, a déclaré M. Olson. Compte tenu des compétences uniques et de la connaissance exceptionnelle de l'industrie de l'inspection de sécurité qu'ils possèdent, je sais qu'ils joueront un rôle primordial tant dans l'optimisation que la création de nouvelles opportunités permettant d'assurer la croissance de la société à l'échelle mondiale. »

Joe Paresi est fondateur, président du conseil et chef de la direction d'Integrated Defense and Security Solutions (IDSS), une entreprise spécialisée en inspection par tomodensiométrie aux rayons X. La technologie de M. Paresi est à l'origine des plans de la TSA et du marché mondial de l'aviation visant le remplacement de 5 000 appareils de balayage à rayons X se trouvant dans des aéroports par des appareils dotés de la technologie de tomodensiométrie. Il est un expert de longue date de l'industrie ainsi que le fondateur et ancien président de L3 Security and Detection Systems.

« J'ai vraiment hâte de travailler avec l'équipe de direction de VOTI, a expliqué M. Paresi. Ses membres ont fait leurs preuves en tant qu'exploitants de premier plan. L'industrie de l'inspection de sécurité traverse une période excitante, et je crois que VOTI est extrêmement bien positionnée pour tirer parti de la dynamique actuelle et devenir un acteur très important sur le marché, en particulier compte tenu de son objectif d'offrir une solution complète de point de contrôle au cours des années à venir. »

Kelly Hoggan est fondateur et chef de la direction de H4 Solutions, un cabinet-conseil qui assiste ses clients du secteur du transport en mettant à contribution son expertise particulière dans les domaines de la sécurité de l'aviation et des opérations de transport aérien. M. Hoggan a occupé le poste de d'administrateur adjoint pour les opérations d'inspection à la Transportation Security Administration (TSA) des États-Unis, où il gérait l'ensemble des programmes de sécurité en plus d'agir à titre de principal expert technique pour ce qui est des technologies d'inspection dans les aéroports.

Commentant son acceptation à titre de membre du Conseil consultatif de VOTI Detection, M. Hoggan a affirmé : « Je suis très enthousiasmé de me joindre au Conseil consultatif de VOTI et d'aider cette entreprise à capitaliser sur son succès à l'échelle mondiale. J'ai été très actif dans les aspects liés à la technologie du processus d'inspection de sécurité, et la technologie de VOTI est véritablement perturbatrice. La société est très bien positionnée pour la croissance grâce à sa technologie unique 3D PerspectiveMC, ses capacités de diagnostic à distance et son architecture logicielle. »

À propos de VOTI Detection

VOTI Detection, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, et qui a été récemment admise à la Bourse de croissance TSX, est une société canadienne de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC. La technologie de VOTI produit des images par rayons X remarquablement nettes et plus révélatrices qui sont supérieures sur le plan de la concurrence tout en offrant des capacités rehaussées de détection des menaces et une expérience utilisateur améliorée. Depuis sa création, VOTI a installé des appareils de balayage (scanners) dans plus de 50 pays et a grandement consulté des agences gouvernementales et des spécialistes de la sécurité à l'échelle mondiale afin de développer des appareils riches en fonctions et faciles à utiliser qui répondent aux besoins évolués des opérations d'inspection de sécurité modernes. www.votidetection.com

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs :

Le présent communiqué comprend des informations prospectives, au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, au sujet de VOTI Detection et de ses activités. Souvent, mais pas toujours, les informations prospectives peuvent être identifiées au moyen de l'utilisation de mots tels que « planifie », « est attendu », « s'attend à », « prévu », « a l'intention de », « envisage », « anticipe », « croit », « propose » ou des variations (y compris des variations négatives) de tels mots et expressions, ou indiquer que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient » être prises, survenir ou être atteints, « seraient » prises, « surviendraient » ou « seraient » atteints, ou encore « seront » prises, « surviendront » ou « seront » atteints. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de VOTI Detection, reposent sur des hypothèses et comportent des risques et des incertitudes. Bien que la direction de VOTI Detection estime que les hypothèses sous-jacentes à ces énoncés sont raisonnables, celles-ci pourraient se révéler inexactes. Les événements et circonstances prospectifs mentionnés dans le présent communiqué pourraient ne pas se produire d'ici certaines dates spécifiées ou ne pas se produire du tout, et ils pourraient différer significativement en raison de facteurs de risque et d'incertitudes connus et inconnus touchant la société, y compris les risques liés à l'industrie des technologies de détection des menaces, l'incapacité d'obtenir des approbations réglementaires, des facteurs économiques, la capacité de la direction à gérer et à exploiter les activités de VOTI Detection, les marchés des actions en général et les risques associés à la croissance et à la concurrence. Bien que VOTI Detection ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats réels diffèrent significativement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, il pourrait exister d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui qui sont anticipés, estimés ou escomptés. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs ou aux informations prospectives. Aucun énoncé prospectif ne peut être garanti. Sauf lorsque les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, les énoncés prospectifs ne valent qu'à la date à laquelle ils sont faits, et VOTI Detection ne s'engage d'aucune façon à mettre à jour ou à réviser publiquement les énoncés prospectifs pour tenir compte de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

SOURCE VOTI Detection Inc.

Renseignements: Michael Ickman, chef des finances, 514-782-1566, IR@votidetection.com

Related Links

www.votidetection.com