Le contrat de trois ans assorti d'options fait suite à la réalisation fructueuse d'une commande antérieure

MONTRÉAL, le 23 sept. 2021 /CNW Telbec/ - VOTI Detection Inc. (« VOTI » ou la « société ») (TSXV: VOTI), une société canadienne de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une entente de trois ans avec le bureau de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

VOTI avait conclu l'entente initiale avec le HCR en 2016. Aux termes du contrat précédent, VOTI avait livré 32 systèmes sur une période de trois ans. Le nouveau contrat de trois ans est assorti d'une option de prolongation de deux ans. Les exigences annuelles estimatives en vertu de ce contrat sont de 15 systèmes à rayons X par année. Le HCR, qui est en activité depuis plus de 70 ans, travaille actuellement dans plus de 132 pays. L'organisation est responsable de protéger les réfugiés du monde entier et de leur venir en aide.

« Nous sommes extrêmement heureux d'avoir remporté cette commande supplémentaire du HCR, qui couvre ses besoins en appareils de balayage à rayons X pour les trois prochaines années, a déclaré Rory Olson, président et chef de la direction de VOTI Detection. Le HCR est une agence mondiale très prestigieuse, et sa décision de faire appel à VOTI pour ses besoins en sécurité du périmètre est un formidable témoignage de sa confiance non seulement dans le niveau élevé de qualité de notre produit, mais également dans notre capacité d'offrir des services à l'échelle mondiale. Nous nous réjouissons à la perspective de continuer de développer cette relation importante. »

À propos de VOTI Detection

VOTI Detection, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, et qui est inscrite à la Bourse de croissance TSX, est une société canadienne de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC. La technologie de VOTI produit des images par rayons X remarquablement nettes et plus révélatrices qui sont supérieures sur le plan de la concurrence tout en offrant des capacités rehaussées de détection des menaces et une expérience utilisateur améliorée. Depuis sa création, VOTI a installé des appareils de balayage (scanners) dans plus de 50 pays et a grandement consulté des agences gouvernementales et des spécialistes de la sécurité à l'échelle mondiale afin de développer des appareils riches en fonctions et faciles à utiliser qui répondent aux besoins évolués des opérations d'inspection de sécurité modernes. www.votidetection.com

