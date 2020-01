VOTI Detection annonce le lancement de VotiINSIGHTS

La société dévoile une solution de pointe et entièrement intégrée d'analyse et de gestion de parc d'appareils de balayage à Intersec, à Dubaï

MONTRÉAL, le 20 janv. 2020 /CNW Telbec/ - VOTI Detection (« VOTI » ou la « société ») (TSXV: VOTI), une société canadienne de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectivesMC, a dévoilé aujourd'hui VotiINSIGHTSMC, une plateforme de gestion de réseau et d'application exclusive et exhaustive conçue afin de fournir une solution locale ou infonuagique d'analyse et de gestion de parc d'appareils de balayage entièrement intégrée destinée au segment industriel/commercial du marché des appareils de balayage à rayons X. VotiINSIGHTS offre des applications de gestion de parc d'appareils de balayage, des analyses pour les exploitants, des capacités d'inspection à distance, un référentiel de données et une visualisation améliorée avec des tableaux de bord procurant des données riches, un historique et des indicateurs de performance relativement au parc réseau branché d'appareils de balayage. Le système a été dévoilé à Intersec, le plus important salon commercial portant sur la sécurité, la sûreté et la protection contre les incendies du monde, qui se tient actuellement au Dubai World Trade Centre à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis.

VotiINSIGHTS est maintenant possible par suite du lancement de BioSansMC MATRIX, le système d'exploitation récemment dévoilé de VOTI. Ce dernier, qui fonctionne sur Linux, s'appuie sur le système d'exploitation BioSans de la société et le renforce afin d'offrir des applications supplémentaires et des solutions différenciées pour accroître la fonctionnalité et la valeur des équipements actuels et futurs des clients. BioSans MATRIX offre de nombreuses opportunités d'évolution pour les innovations futures, en particulier en ce qui a trait aux services, aux applications, à l'intelligence artificielle, à l'apprentissage machine et à l'analyse. VotiINSIGHTS est la première application résultant du nouveau système d'exploitation BioSans MATRIX fonctionnant sur Linux.

« Nous sommes très enthousiasmés de lancer VotiINSIGHTS sur le marché mondial des appareils de balayage à rayons X, a déclaré Rory Olson, président et chef de la direction de VOTI Detection. Il s'agit de la première application que nous sommes en mesure de fournir à nos clients et qui utilise notre nouveau système d'exploitation BioSans MATRIX. Comme je l'ai mentionné la semaine dernière, l'une de nos grandes priorités et une composante essentielle de notre stratégie globale de croissance consiste à devenir un chef de file du domaine des systèmes de sécurité à rayons X grâce au développement d'une technologie de pointe. VotiINSIGHTS est une solution révolutionnaire pour le segment industriel/commercial du marché traditionnel des appareils de balayage à rayons X, et nous nous réjouissons à la perspective de continuer d'offrir les composantes économiques, technologiques et de pointe qu'attendent les opérations d'inspection des aéroports de premier ordre à ce segment du marché. En tirant parti des technologies infonuagiques, de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage machine et de l'analyse des données, VotiINSIGHTS offre une solution personnalisable très souple, facile à utiliser et économique qui répond aux demandes de nos clients. »

VOTI Detection occupe le kiosque S2 A36 à Intersec.

À propos d'Intersec

https://intersec.ae.messefrankfurt.com/dubai

À propos de VOTI Detection

VOTI Detection, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, et qui est inscrite à la Bourse de croissance TSX, est une société canadienne de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC. La technologie de VOTI produit des images par rayons X remarquablement nettes et plus révélatrices qui sont supérieures sur le plan de la concurrence tout en offrant des capacités rehaussées de détection des menaces et une expérience utilisateur améliorée. Depuis sa création, VOTI a installé des appareils de balayage (scanners) dans plus de 50 pays et a grandement consulté des agences gouvernementales et des spécialistes de la sécurité à l'échelle mondiale afin de développer des appareils riches en fonctions et faciles à utiliser qui répondent aux besoins évolués des opérations d'inspection de sécurité modernes. www.votidetection.com

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs :

Le présent communiqué comprend des informations prospectives, au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, au sujet de VOTI Detection et de ses activités. Souvent, mais pas toujours, les informations prospectives peuvent être identifiées au moyen de l'utilisation de mots tels que « planifie », « est attendu », « s'attend à », « prévu », « a l'intention de », « envisage », « anticipe », « croit », « propose » ou des variations (y compris des variations négatives) de tels mots et expressions, ou indiquer que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient » être prises, survenir ou être atteints, « seraient » prises, « surviendraient » ou « seraient » atteints, ou encore « seront » prises, « surviendront » ou « seront » atteints. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de VOTI Detection, reposent sur des hypothèses et comportent des risques et des incertitudes. Bien que la direction de VOTI Detection estime que les hypothèses sous-jacentes à ces énoncés sont raisonnables, celles-ci pourraient se révéler inexactes. Les événements et circonstances prospectifs mentionnés dans le présent communiqué pourraient ne pas se produire d'ici certaines dates spécifiées ou ne pas se produire du tout, et ils pourraient différer significativement en raison de facteurs de risque et d'incertitudes connus et inconnus touchant la société, y compris les risques liés à l'industrie des technologies de détection des menaces, l'incapacité d'obtenir des approbations réglementaires, des facteurs économiques, la capacité de la direction à gérer et à exploiter les activités de VOTI Detection, les marchés des actions en général et les risques associés à la croissance et à la concurrence. Bien que VOTI Detection ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats réels diffèrent significativement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, il pourrait exister d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui qui sont anticipés, estimés ou escomptés. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs ou aux informations prospectives. Aucun énoncé prospectif ne peut être garanti. Sauf lorsque les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, les énoncés prospectifs ne valent qu'à la date à laquelle ils sont faits, et VOTI Detection ne s'engage d'aucune façon à mettre à jour ou à réviser publiquement les énoncés prospectifs pour tenir compte de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

SOURCE VOTI Detection Inc.

Renseignements: Michael Ickman, chef des finances, 514-782-1566, [email protected]

