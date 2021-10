MONTRÉAL, le 19 oct. 2021 /CNW Telbec/ - VOTI Detection Inc. (« VOTI » ou la « société ») (TSXV: VOTI), une société canadienne de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC, a annoncé aujourd'hui que Michael Ickman, chef des finances de la société, a informé la société qu'il quittera VOTI afin de retourner à l'exercice de la comptabilité publique. Michael, qui occupe le poste de chef des finances de VOTI depuis septembre 2018, a joué un rôle important dans le cadre de l'entrée en bourse de la société ainsi que des initiatives de mobilisation de fonds ultérieures. Michael quittera la société le 22 octobre et travaillera avec VOTI afin d'assurer une transition harmonieuse de ses rôles et responsabilités pendant que VOTI commence les recherches pour trouver un remplaçant permanent. Dans l'intérim, Daniel Ménard, chef de l'exploitation de la société, assumera les rôles et responsabilités du chef des finances de la société jusqu'à ce qu'un successeur soit identifié.

« Au nom de tous chez VOTI, je tiens à remercier Michael de sa précieuse contribution à la société tout au long de son mandat, a déclaré Rory Olson, chef de la direction de VOTI. Je souhaite à Michael les meilleures des chances et les plus francs des succès dans l'avenir. »

À propos de VOTI

VOTI, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, et qui est inscrite à la TSXV, est une société canadienne de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC. La technologie de VOTI produit des images par rayons X remarquablement nettes et plus révélatrices qui sont supérieures sur le plan de la concurrence tout en offrant des capacités rehaussées de détection des menaces et une expérience utilisateur améliorée. Depuis sa création, VOTI a installé des appareils de balayage (scanners) dans plus de 50 pays et a grandement consulté des agences gouvernementales et des spécialistes de la sécurité à l'échelle mondiale afin de développer des appareils riches en fonctions et faciles à utiliser qui répondent aux besoins évolués des opérations d'inspection de sécurité modernes. www.votidetection.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE VOTI Detection Inc.

Renseignements: Daniel Ménard, chef de l'exploitation, 514-782-1566, [email protected]

Liens connexes

https://votidetection.com/