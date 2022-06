MONTRÉAL , le 3 juin 2022 /CNW/ - VOTI Détection Inc. (TSXV : VOTI) (« VOTI » ou la « société ») ), une société canadienne de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC, annonce que le conseil d'administration a octroyé 1 200 000 unités d'actions différées aux administrateurs indépendants de la société en vertu de son régime d'unités d'actions différées.

À propos de VOTI Detection

VOTI Détection, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, et qui a été admise à la Bourse de croissance TSX, est une société canadienne de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC. La technologie de VOTI produit des images par rayons X remarquablement nettes et plus révélatrices qui sont supérieures sur le plan de la concurrence tout en offrant des capacités rehaussées de détection des menaces et une expérience utilisateur améliorée. Depuis sa création, VOTI a installé des appareils de balayage (scanners) dans plus de 50 pays et a grandement consulté des agences gouvernementales et des spécialistes de la sécurité à l'échelle mondiale afin de développer des appareils riches en fonctions et faciles à utiliser qui répondent aux besoins évolués des opérations d'inspection de sécurité modernes. www.votidetection.com

