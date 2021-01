La semaine dernière, les Pacers ont annoncé qu'un nombre limité de billets pour des parties à domicile à venir seront mis en vente à compter du 19 janvier. Parallèlement à cela, l'organisation a annoncé l'adoption d'une série de stratégies importantes en matière de santé et de sécurité visant à faire en sorte que l'expérience au centre Fieldhouse soit la plus sécuritaire possible. Un volet clé de ces stratégies est l'utilisation de quinze appareils de balayage VOTI de série Matrix, installés en décembre 2020, qui ont été conçus pour inspecter par rayons X les sacs et sacs à main des spectateurs à l'entrée du centre Fieldhouse et qui permettront d'éliminer la nécessité d'un contact direct par le personnel et d'accélérer le processus d'entrée.

De plus, dans le cadre de ce partenariat, les Pacers deviendront la première équipe de sport professionnel à utiliser la plateforme Web VotiINSIGHTSMC de VOTI, qui permet la gestion centralisée et à distance des appareils de balayage XR3D de VOTI Detection.

« Nous sommes extrêmement fiers de former un partenariat avec une organisation de sport professionnel si formidable et autant respectée que Pacers Sports & Entertainment, a déclaré Rory Olson, président et chef de la direction de VOTI Detection. Notre technologie de pointe est à la base de nos systèmes de sécurité à rayons X, et nous sommes certains que nos appareils de balayage de série Matrix ainsi que notre plateforme de gestion VOTIInsights fourniront au centre Bankers Life Fieldhouse la sécurité de la plus haute qualité qu'exigent ses spectateurs. »

« Dans le cadre de nos efforts pour créer l'environnement le plus sécuritaire possible, la conclusion de partenariats comme celui-ci nous permet d'obtenir les technologies nécessaires pour offrir une expérience de calibre mondial à faible contact, a expliqué Rick Fuson, président et chef de l'exploitation de PS&E. Nous comprenons à quel point cela compte pour nos partisans, et nous sommes ravis de faire équipe à cet égard avec un chef de file chevronné du secteur comme VOTI. »

À propos de VOTI Detection

VOTI Detection, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, et qui est inscrite à la Bourse de croissance TSX, est une société canadienne de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC. La technologie de VOTI produit des images par rayons X remarquablement nettes et plus révélatrices qui sont supérieures sur le plan de la concurrence tout en offrant des capacités rehaussées de détection des menaces et une expérience utilisateur améliorée. Depuis sa création, VOTI a installé des appareils de balayage (scanners) dans plus de 50 pays et a grandement consulté des agences gouvernementales et des spécialistes de la sécurité à l'échelle mondiale afin de développer des appareils riches en fonctions et faciles à utiliser qui répondent aux besoins évolués des opérations d'inspection de sécurité modernes. www.votidetection.com

À propos de Pacers Sports & Entertainment

Pacers Sports & Entertainment est une société intégrée de sport et de divertissement qui comprend les Indiana Pacers, le Indiana Fever, les Fort Wayne Mad Ants, Pacers Gaming, Pacers Foundation, Inc. et l'exploitation du centre Bankers Life Fieldhouse. Son équipe d'employés inspirés et dévoués a pour objectif de gagner grâce à un engagement à l'égard de l'excellence, de servir la collectivité locale et de divertir les partisans et les spectateurs.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs :

Le présent communiqué comprend des informations prospectives, au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, au sujet de VOTI Detection et de ses activités. Souvent, mais pas toujours, les informations prospectives peuvent être identifiées au moyen de l'utilisation de mots tels que « planifie », « est attendu », « s'attend à », « prévu », « a l'intention de », « envisage », « anticipe », « croit », « propose » ou des variations (y compris des variations négatives) de tels mots et expressions, ou indiquer que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient » être prises, survenir ou être atteints, « seraient » prises, « surviendraient » ou « seraient » atteints, ou encore « seront » prises, « surviendront » ou « seront » atteints. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de VOTI Detection, reposent sur des hypothèses et comportent des risques et des incertitudes. Bien que la direction de VOTI Detection estime que les hypothèses sous-jacentes à ces énoncés sont raisonnables, celles-ci pourraient se révéler inexactes. Les événements et circonstances prospectifs mentionnés dans le présent communiqué pourraient ne pas se produire d'ici certaines dates spécifiées ou ne pas se produire du tout, et ils pourraient différer significativement en raison de facteurs de risque et d'incertitudes connus et inconnus touchant la société, y compris les risques liés à l'industrie des technologies de détection des menaces, l'incapacité d'obtenir des approbations réglementaires, des facteurs économiques, la capacité de la direction à gérer et à exploiter les activités de VOTI Detection, les marchés des actions en général et les risques associés à la croissance et à la concurrence. Bien que VOTI Detection ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats réels diffèrent significativement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, il pourrait exister d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui qui sont anticipés, estimés ou escomptés. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs ou aux informations prospectives. Aucun énoncé prospectif ne peut être garanti. Sauf lorsque les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, les énoncés prospectifs ne valent qu'à la date à laquelle ils sont faits, et VOTI Detection ne s'engage d'aucune façon à mettre à jour ou à réviser publiquement les énoncés prospectifs pour tenir compte de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs. En outre, la situation actuelle et les développements à venir concernant la pandémie de la COVID-19 pourraient faire en sorte que certaines des hypothèses et informations fournies dans les présentes ou les hypothèses sur lesquelles d'autres informations reposent diffèrent de manière importante des attentes antérieures, y compris en ce qui a trait à la demande de nos produits, à la chaîne d'approvisionnement et à la disponibilité des matériaux, à la mobilité et à l'expédition des matériaux et/ou des produits, à l'accès aux capitaux empruntés et aux capitaux propres et à d'autres facteurs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Renseignements: Michael Ickman, chef des finances, VOTI Detection, 514-782-1566, [email protected]; Danny Lopez, vice-président, Affaires externes et communications corporatives, Pacers Sports & Entertainment, [email protected]

