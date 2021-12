Vote pour une grève générale illimitée des CPE du SQEES

QUÉBEC, le 1er déc. 2021 /CNW Telbec/ - Les travailleuses de dix centres de la petite enfance (CPE) syndiquées au Syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES) ont voté pour un mandat de grève générale illimitée à être exercé au moment jugé opportun.

« La grève générale illimitée est le moyen de pression collectif ultime dans le cadre de relations de travail. Tout le monde a à y perdre, les travailleuses, les employeurs et, au final, les familles du Québec qui ont un enfant en CPE. Ce n'est pas de gaieté de cœur que les travailleuses se sont dotées de ce mandat, mais bien pour assurer la survie d'un réseau de services de garde éducatifs qu'elles chérissent tant. Si le gouvernement Legault montrait autant de considération pour toutes les travailleuses qui déploient des services de qualité dans les CPE, nous n'en serions pas là », explique Sylvie Nelson, présidente du SQEES-FTQ.

Outre la rémunération pour toutes les personnes salariées, les demandes syndicales visent, entre autres, la bonification de la part de l'employeur pour les assurances collectives et le maintien d'horaires viables.

« La balle est dans le camp du gouvernement. Alors que de son propre aveu, nous sommes près de nous entendre, est-il prêt lui à donner le dernier coup de barre pour éviter que le mouvement de grève prenne de l'ampleur ? C'est son intransigeance qui au bout du compte pénalisera les familles », conclut la présidente du SQEES-FTQ.

Le SQEES-FTQ représente 25 000 membres partout au Québec, majoritairement dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. Il est le plus grand syndicat dans le secteur des résidences privées pour personnes aînées en plus d'être un chef de file dans la syndicalisation des travailleuses et des travailleurs de l'économie sociale, des OSBL, de la petite enfance et du transport scolaire. Il est affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la plus grande centrale syndicale québécoise, avec plus de 600 000 membres.

