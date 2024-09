Négociation en CPE : Le SQEES débute les moyens de pression

MONTRÉAL, le 11 sept. 2024 /CNW/ - Hier, l'équipe de négociation du Syndicat québécois des employées et employés de service, affilié à la FTQ, rencontrait les vis-à-vis patronaux du ministère de la Famille et n'ont pu que constater la lenteur qu'ils imposent à la négociation.

« Nous avons été clair hier, une rencontre de négociation par mois, c'est trop peu. Il faut augmenter la fréquence des rencontres. Pour l'instant, nous n'avons qu'abordé le cadre normatif. À ce rythme, nous n'aurons toujours pas de nouvelle convention collective dans un an, alors que la dernière est échue depuis un an et demi. Pour presser le pas, nos membres commenceront à se mobiliser dès la semaine prochaine », explique Sylvie Nelson, présidente du SQEES-FTQ.

Dès le mercredi 18 septembre, les membres du personnel des CPE syndiqués au SQEES-FTQ commenceront à porter des t-shirts syndicaux, avec l'inscription Soutenir l'avenir, en tant que première action de visibilité.

« Nos enfants, les familles, de même que nos éducatrices et tout le personnel de nos CPE méritent qu'on arrive rapidement à une entente. Il faut prendre les moyens d'y arriver. Le 10 octobre, nous avons une rencontre de nos exécutifs des CPE. S'il n'y a pas de mouvements significatifs à la table de négociation, nous explorerons l'idée d'intensifier les moyens de pression », ajoute Sylvie Nelson.

Nous rappelons qu'à la FTQ, la négociation de la convention collective nationale pour les CPE concerne le SQEES-FTQ et le Syndicat des Métallos.

Le SQEES-FTQ représente 25 000 membres partout au Québec, majoritairement dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. Il est le plus grand syndicat dans le secteur des résidences privées pour personnes aînées en plus d'être un chef de file dans la syndicalisation des travailleuses et des travailleurs de l'économie sociale, des OSBL, de la petite enfance et du transport scolaire. Il est affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la plus grande centrale syndicale québécoise, avec plus de 600 000 membres.

SOURCE Syndicat québécois des employées et employés de service (FTQ)

Pour information : Benoit Hamilton, Conseiller aux communications, SQEES-FTQ, 514-347-9836