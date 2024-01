Vote par Internet : 21 villes prendront part à un premier essai en 2025

QUÉBEC, le 24 janv. 2024 /CNW/ - Élections Québec annonce que 21 villes ont été retenues pour participer au tout premier essai de vote par Internet au Québec à l'occasion des élections municipales de 2025. Le vote par Internet y sera offert aux électrices et électeurs de certains districts ou arrondissements, que les villes participantes détermineront au cours de l'année.

Villes où certains électeurs pourront voter par Internet lors des élections municipales de 2025

Région administrative Ville Nombre d'habitants Abitibi-Témiscamingue Rouyn-Noranda 42 827 Bas-Saint-Laurent Rimouski 50 019 Capitale-Nationale Québec 574 482 Centre-du-Québec Drummondville 82 790 Chaudière-Appalaches Lévis 156 225 Saint-Georges 33 546 Côte-Nord Baie-Comeau 20 684 Estrie Granby 70 329 Magog 28 790 Lanaudière Joliette 21 919 Terrebonne 123 182 Laurentides Mirabel 64 973 Laval Laval 450 629 Mauricie Trois-Rivières 144 472 Montérégie Beloeil 24 775 Sainte-Julie 30 413 Saint-Jean-sur-Richelieu 99 494 Saint-Lazare 22 761 Montréal Montréal 1 895 211 Outaouais Gatineau 298 126 Saguenay-Lac-Saint-Jean Alma 30 649

Cette annonce donne suite à l'appel d'intérêt lancé par Élections Québec en mai 2023 auprès des municipalités de 20 000 habitants et plus. Ces municipalités plus populeuses étaient notamment visées parce qu'on y recense moins d'élections sans opposition, ce qui assure la tenue du vote. Les conseils municipaux de 21 municipalités ont répondu à l'appel au cours de l'été et de l'automne. Toutes ces municipalités ont été retenues et feront partie du projet. La diversité des villes participantes, en matière de région administrative et de taille, permettra de brosser un portrait de l'utilisation du vote par Internet dans différents milieux.

Une démarche prudente et graduelle

Élections Québec mène cet essai pour évaluer la pertinence d'introduire le vote par Internet au Québec afin de faciliter l'accès au vote. En 2020, l'institution avait réalisé une étude approfondie à ce sujet. La démarche se veut prudente et graduelle : en effet, seul l'électorat d'un ou de quelques districts ou arrondissements de chaque ville participante pourra voter en ligne. Les secteurs choisis devront représenter environ 10 % des électrices et des électeurs de chaque municipalité. En tout, jusqu'à 300 000 personnes pourront voter par Internet au Québec. Ces personnes pourront choisir de voter en personne plutôt que par Internet, si elles le souhaitent, puisque toutes les façons habituelles de voter seront maintenues.

Même si Élections Québec coordonne ce premier test, les élections municipales sont sous la responsabilité des présidentes et présidents d'élection municipaux. La coordination centralisée vise notamment à offrir une expérience uniforme d'une ville à l'autre et à exercer un contrôle rigoureux du respect des exigences liées à la sécurité, à la fiabilité et à l'accessibilité de la solution de vote.

Pour que ce projet pilote ait lieu, une entente devra être conclue entre chaque ville participante, Élections Québec et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, qui est responsable de l'application de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Une solution de vote par Internet sécuritaire

Lors de cette première expérience, Élections Québec utilisera une solution de vote par Internet conçue par une entreprise spécialisée. Un appel d'offres a été lancé le 16 octobre 2023 pour trouver un fournisseur d'expérience. Le nom de l'entreprise retenue sera dévoilé d'ici l'été 2024, à l'issue d'un processus de sélection rigoureux. La solution retenue devra répondre à plus d'une centaine d'exigences. Elle devra aussi réussir un banc d'essais et des audits de sécurité.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections ainsi que de promouvoir les valeurs démocratiques québécoises. En plus d'organiser les élections provinciales, Élections Québec appuie les municipalités et les commissions scolaires anglophones dans l'organisation de leurs élections. L'institution veille également à l'application des règles sur le financement politique à tous les paliers électifs et agit comme poursuivant public afin d'assurer le respect des lois électorales québécoises.

