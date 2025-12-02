Vote en faveur d'une entente de principe par les membres du Syndicat des professionnelles et professionnels de la santé publique du Québec (SPPSPQ)

MONTRÉAL, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Le Syndicat des professionnelles et professionnels de la santé publique du Québec (SPPSPQ) annonce que ses membres ont adopté à la majorité l'entente de principe survenue jeudi dernier avec l'employeur, l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). En effet, pas moins de 98 % des membres du syndicat se sont prononcés en faveur de cette entente.

Le président du SPPSPQ, Étienne Pigeon, se réjouit : « Non seulement nous recevrons enfin les conditions salariales obtenues par l'ensemble des employés de l'État il y a deux ans, mais nous avons aussi réussi à régler de nombreuses clauses normatives qui nous tenaient à cœur depuis un certain temps! »

Une convention échue depuis plus de deux ans

Rappelons que la convention collective du SPPSPQ est échue depuis 2023. De nombreuses clauses relatives aux conditions de travail n'ont donc pas été mises à jour depuis plusieurs années, et les clauses encadrant la pratique du télétravail n'étaient pas encore enchâssées dans la convention collective. De plus, le syndicat réclame depuis des années un rattrapage salarial par rapport à leurs homologues du réseau exerçant des fonctions similaires.

Par ailleurs, le contexte des négociations s'avérait difficile, alors que l'employeur a freiné le processus d'équité salariale en déposant un avis de différend il y a quelques mois. Ainsi, le traitement de la période 2011-2016 n'est toujours pas terminé, alors que les périodes 2016-2021 et 2021-2026 n'ont pas encore été amorcées. Ces dix années de retard empêchaient les personnes qui travaillent dans des catégories d'emploi à prédominance féminine d'obtenir un salaire équitable.

Un travail essentiel

Les 400 membres du SPPSPQ produisent pour l'INSPQ des études et des rapports cruciaux pour les décisions en matière de santé publique au Québec. Leur vaste expertise se distingue dans des domaines comme la toxicologie, l'épidémiologie, les inégalités sociales de santé, les violences sexuelles, la santé au travail, les impacts des changements climatiques, les écrans et la santé, le dépistage du cancer du sein, la santé des populations autochtones, les maladies infectieuses et les agents biologiques. Le syndicat compte également dans ses rangs des professionnelles et professionnels des communications, de la gestion financière, de la bibliothéconomie et des technologies de l'information.

Le SPPSPQ est affilié à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

Profil de la CSQ

La CSQ est la plus importante organisation syndicale en éducation au Québec. Elle représente des membres dans toutes les catégories d'emplois, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, en passant par tout le réseau scolaire.

La Centrale rassemble 225 000 membres; elle compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés, auxquels s'ajoute l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. Elle est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

