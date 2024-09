Vote de grève à Montréal-Ouest

MONTRÉAL, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Hier, les cols bleus de Montréal-Ouest, membres du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301), ont voté à l'unanimité pour entamer des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève.

« Pour faire débloquer les pourparlers qui sont présentement dans une impasse, les syndiqués se sont dotés de ce mandat pour appuyer leur comité de négociation. Ils sont réellement mobilisés pour améliorer leurs conditions de travail », de déclarer le président du SCFP 301, Jean-Pierre Lauzon.

La convention collective est échue depuis le 31 décembre 2023 et les parties négocient depuis mars 2024.

Le principal enjeu est le rattrapage salarial. Il y a une nette perte du pouvoir d'achat en lien avec la forte inflation récente.

Comptant plus de 137 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 500 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815, [email protected]