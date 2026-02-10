VICTORIAVILLE, QC, le 10 févr. 2026 /CNW/ - VOSKER, chef de file des solutions de surveillance de pointe, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Reconeyez, leader des solutions de surveillance intelligente autonome propulsées par l'IA destinées aux grandes entreprises (B2B) et aux agences gouvernementales internationales (B2G). Cette transaction marque une étape importante dans l'expansion mondiale de VOSKER et constitue le socle de sa stratégie mondiale de canaux interentreprises (B2B).

Grâce à cette acquisition, VOSKER consolide son leadership sur le marché de la surveillance des zones éloignées, avec une plateforme à double usage, intégrée verticalement, activée par l'IA, offrant des performances de calibre « grande entreprise ». Reconeyez et sa marque Defendec sont déployées par des entreprises et des organismes gouvernementaux dans plus de 60 pays à travers le monde. La mission de Reconeyez, « Être partout, détecter tout », s'aligne parfaitement avec la vision de VOSKER, qui consiste à offrir la tranquillité d'esprit grâce à une technologie de pointe.

« Cette acquisition accélérera davantage l'expansion stratégique de VOSKER, tant sur le plan géographique que des marchés finaux », a déclaré Jimmy Angers, cofondateur, président et chef de la direction de VOSKER. « En combinant notre historique éprouvé de croissance continue dans la surveillance des zones éloignées avec l'expertise approfondie de Reconeyez en surveillance industrielle et en sécurité publique, nous créons une alliance puissante pour répondre aux défis mondiaux de sécurité en constante évolution. »

La Banque Scotia a agi à titre de conseiller financier exclusif de VOSKER relativement à cette transaction.

Afin de renforcer son leadership de marché et de soutenir la prochaine phase de sa vision stratégique, VOSKER a également conclu avec succès un financement par créance prioritaire de 200 millions de dollars américains. La Banque Nationale du Canada agissant à titre d'unique teneur de livre, co-chef de file de l'arrangement et agent administratif, avec l'appui marqué de la Banque Scotia, agissant à titre de co-chef de file de l'arrangement, ainsi que d'Exportation et développement Canada, du Groupe Banque TD et d'Investissement Québec. Cette ronde de financement consolide la croissance à long terme de VOSKER en finançant des acquisitions, des innovations technologiques et la mise à l'échelle des opérations dans les marchés prioritaires.

VOSKER est un fournisseur mondial de premier plan de solutions performantes, évolutives et fiables de surveillance à distance et de surveillance avancée, propulsées par l'IA et soutenues par un réseau international. Avec plus de 3 M de caméras déployées et plus de 1 M de clients dans 120 pays, VOSKER permet aux entreprises et aux particuliers de protéger ce qui compte le plus. Pour en savoir plus : www.vosker.com.

