Vos habitudes de transport ont changé? exo souhaite en faire le portrait

MONTRÉAL, le 22 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Du 21 septembre au 4 octobre, exo mènera une enquête en ligne pour mieux connaître les habitudes de transport des utilisateurs de ses services de bus et de trains, qu'ils empruntent ou non le transport collectif présentement. Cette enquête a pour but de mieux comprendre comment les usagers se déplacent, puisque les habitudes ont changé depuis la pandémie. L'enquête fournit de l'information sur plusieurs thèmes, notamment le profil de la clientèle, ses comportements de déplacement et son opinion à l'égard du service.

Traditionnellement effectuée en personne à bord des trains et des autobus, l'enquête se fera cette année en mode numérique. Ainsi, exo invite tous les clients actuels et occasionnels à se rendre sur le site exo.quebec/mobilite. Accessible en ligne jusqu'au 4 octobre, l'enquête prendra environ 10 minutes de votre temps. Les réponses resteront anonymes et aucune information personnelle ne sera demandée.

En guise de remerciement, exo offrira à tous les participants la chance de gagner l'un des 50 titres mensuels TRAM.

Rappelons qu'exo a mis tout en œuvre pour assurer la sécurité de ses clients et employés lors de leurs déplacements. Il est possible de découvrir ici l'ensemble des mesures adoptées par exo afin que vous puissiez vous déplacer dans ses installations en toute confiance. Plus nous serons nombreux à adopter les bons comportements, plus nous serons en mesure de faire échec au virus.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif réguliers par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. En plus des lignes de trains, le réseau d'exo compte 241 lignes d'autobus et 63 lignes de taxibus. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, exo a assuré 43,5 millions de déplacements en 2019, dont près de 700 000 en transport adapté. exo.quebec

