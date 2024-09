VOS HABITUDES DE DÉPLACEMENT ONT CHANGÉ? EXO VEUT CONNAITRE VOTRE NOUVELLE RÉALITÉ

MONTRÉAL, le 20 sept. 2024 /CNW/ - Du 16 au 30 septembre, les usagers du train de banlieue et des autobus d'exo sont invités à participer à son Enquête web mobilité 2024. Les résultats permettront à exo de mieux saisir les habitudes de mobilité actuelles de ses usagers et de connaitre leur satisfaction envers leurs expériences de déplacement.

« Les habitudes de transport des citoyens des couronnes ne cessent d'évoluer et il est important pour exo de connaitre de quelles manières nos usagers se déplacent dorénavant. En sachant combien de fois par semaine ils utilisent nos services, leurs destinations récentes et bien sûr leur niveau de satisfaction face à leur expérience, nous serons mieux outillés pour améliorer nos services et apporter les ajustements nécessaires le cas échéant », a déclaré Marie Hélène Cloutier, directrice exécutive - Mobilité, clients et partenaires.

En répondant à l'enquête, les usagers, réguliers ou occasionnels, courent la chance de remporter un grand prix de 1000 $ ou l'un des 8 prix de 500 $ en argent. C'est payant de partager ses habitudes de déplacement avec exo !

Accessible en ligne jusqu'au 30 septembre inclusivement, l'enquête est d'une durée d'environ 8 minutes. Toutes les réponses resteront confidentielles et seront utilisées exclusivement pour cette étude.

Pour participer à l'Enquête mobilité 2024 : https://panel.exo.quebec/api/redirect/77/fr

