HOUSTON, le 9 mai 2025 /CNW/ -- Vortex Companies, un leader mondial des solutions de réhabilitation d'infrastructures sans tranchée, poursuit son ambitieuse stratégie de croissance avec l'acquisition de Foraction, un chef de file en Amérique du Nord dans les services de réhabilitation de conduites d'eau sans tranchée. Basée sur la rive sud de Montréal, Foraction s'est forgé une solide réputation grâce à ses technologies de pointe et ses pratiques d'installation avancées. Les droits relatifs au nom Foraction demeureront la propriété du Groupe Michaudville, qui poursuivra avec succès l'exploitation de ses activités de forage.

« Foraction excelle clairement dans ce domaine. Elle utilise des matériaux certifiés NSF/ANSI 61 de première qualité, principalement fabriqués et fournis par United Felts ; elle a également développé un processus d'installation très efficace qui se distingue de ses concurrents », a déclaré Mike Vellano, PDG de Vortex Companies. « Cette acquisition représente un ajout stratégique à notre division Vortex Water qui est en rapide croissance, nous permettant d'offrir une gamme encore plus complète de matériaux certifiés NSF, de technologies innovantes et une expertise inégalée. »

Fondée en 1996 en tant qu'entrepreneur en forage horizontal directionnel, Foraction est devenue licenciée de CIPP Corp. en 2017 et s'est rapidement imposée dans le secteur sans tranchée. En 2019, l'entreprise a acquis les actifs d'AquaRehab et a poursuivi son expansion dans la réhabilitation de conduites d'eau sans tranchée. Depuis, elle a réhabilité environ 1 million de pieds de conduites d'eau à travers le Canada et les États-Unis. « Nous tenons à remercier la famille Phaneuf pour la confiance qu'ils ont accordée à Vortex afin de perpétuer leur héritage d'excellence dans ce segment crucial du marché de la réhabilitation », a ajouté M. Vellano.

À la suite de l'acquisition, Foraction opérera sous le nouveau nom de Vortex Infrastructure Services, Inc. / Services d'infrastructures Vortex Inc. Jean-Philippe Bédard, anciennement directeur de la réhabilitation chez Foraction, assumera le rôle de PDG. « C'est un jour excitant pour nous », a déclaré M. Bédard. « Nous sommes impatients de combiner notre expertise en conception de systèmes et en installation avec les vastes ressources de Vortex. Ensemble, nous pourrons multiplier nos équipes d'installation et prendre en charge davantage de projets à travers l'Amérique, dans un marché qui a un besoin urgent d'entrepreneurs qualifiés et de technologies d'installation fiables et éprouvées. »

Cedric Bergeron, vice-président senior de Vortex Water, a ajouté : « L'acquisition de Foraction renforce considérablement notre capacité à desservir le marché de l'eau potable, non seulement sur le plan géographique, mais aussi grâce à la qualité de son personnel, qui est peut-être son atout le plus précieux. La réhabilitation des conduites d'eau exige un savoir-faire spécialisé, et cette équipe est la meilleure dans le domaine. »

Les modalités financières de la transaction demeurent confidentielles.

À propos de Vortex Companies

Célébrant 10 ans dans l'industrie, Vortex Companies est un leader mondial des solutions d'infrastructures d'eau et d'égouts sans tranchée, offrant des technologies avancées et des services clés en main pour les systèmes municipaux, industriels et commerciaux. Avec 29 sites à travers le monde, Vortex se spécialise dans la réhabilitation de regards, de tuyaux et de structures ; la fabrication de mortiers spécialisés, de revêtements polymériques, de résines et de gaine CIPP ; ainsi que le développement et la distribution de robots d'égouts, de technologies UV et d'outils de nettoyage de drains à haute vitesse. Pour plus d'informations, visitez www.vortexcompanies.com.

