Volvo Financial Services investit dans des programmes d'éducation financière pour les jeunes grâce à un partenariat avec JA Worldwide

GREENSBORO, Nouvelle-Écosse, 8 septembre 2022 /CNW/ -- Volvo Financial Services (VFS) a annoncé aujourd'hui qu'elle investissait dans l'enseignement de compétences financières aux jeunes de neuf pays dans le cadre d'un partenariat mondial avec Junior Achievement Worldwide (JA Worldwide). Dans le cadre de ce partenariat, des employés bénévoles de VFS se joindront à des éducateurs de JA Worldwide pour doter la prochaine génération des compétences et des connaissances financières nécessaires pour réussir et devenir autosuffisants à l'avenir. Les programmes individuels dans les neuf pays commencent ce mois-ci.

« Les jeunes d'aujourd'hui sont les leaders de demain, et nous voulons nous assurer qu'ils ont les compétences nécessaires pour prendre de saines décisions financières à mesure qu'ils atteignent l'âge adulte, a déclaré le président de VFS, Marcio Pedroso. Nous sommes fiers de nous associer à JA pour combiner notre savoir-faire financier à leur expertise éducative et contribuer à avoir un impact dans la vie des enfants du monde entier. »

Des employés bénévoles de VFS travailleront en partenariat avec des éducateurs de JA Worldwide au Brésil, en France, en Inde, en Italie, au Pérou, en Afrique du Sud, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis dans les communautés où vivent et travaillent les employés de VFS. Ensemble, ils enseigneront aux jeunes un certain nombre de compétences financières importantes, y compris l'établissement d'objectifs financiers personnels, d'un plan d'épargne et d'un budget efficace. Les jeunes participants auront également l'occasion d'en apprendre davantage sur les carrières dans les industries du transport et de l'équipement desservies par VFS.

L'investissement est pleinement aligné sur les ambitions globales de développement durable du Groupe Volvo, qui comprennent un engagement à l'égard des 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Le développement de solides compétences en matière d'éducation financière aura un impact positif sur plusieurs ODD, notamment celui de contribuer à mettre fin à la pauvreté, celui d'assurer une éducation de qualité, celui de renforcer l'autonomie des femmes et des filles, etc.

« Nous sommes reconnaissants envers des partenaires comme Volvo Financial Services, qui partagent notre mission et assument la responsabilité de veiller à ce que plus de jeunes aient accès aux expériences d'apprentissage de qualité dont ils ont besoin et qu'ils méritent, a déclaré Asheesh Advani, chef de la direction de JA Worldwide. En donnant aux jeunes l'accès à l'éducation financière, nous pouvons les aider à naviguer vers un avenir financièrement sain. »

JA Worldwide est un chef de file mondial dans le domaine du développement des jeunes, qui met l'accent sur l'éducation financière, la préparation à la vie active et l'esprit d'entreprise. Atteignant plus de 12 millions de jeunes chaque année, JA Worldwide offre un apprentissage pratique et immersif dans les domaines de la préparation au travail, de la santé financière, de l'entrepreneuriat, de la durabilité, des STIM, de l'économie, de la citoyenneté, de l'éthique et plus encore.

Volvo Financial Services est la branche financière captive du Groupe Volvo. Elle fournit des services et des solutions financiers qui répondent aux besoins actuels et futurs de nos clients. Dédiée à l'innovation, VFS soutient la société dans son adoption de solutions de transport et d'équipement durables. VFS a son siège social à Greensboro, en Caroline du Nord, aux États-Unis, et dessert les clients et les concessionnaires du groupe Volvo dans une cinquantaine de marchés. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.volvofinancialservices.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

Le groupe Volvo favorise la prospérité grâce à des solutions de transport et d'infrastructure, offrant des camions, des autobus, des équipements de construction, des solutions d'alimentation pour les applications maritimes et industrielles, des financements et des services qui augmentent le temps de disponibilité et la productivité de nos clients. Fondé en 1927, le Groupe Volvo s'engage à façonner le paysage futur des solutions de transport et d'infrastructure durables. Le Groupe Volvo a son siège social à Göteborg, en Suède, emploie près de 95 000 personnes et dessert plus de 190 marchés. En 2021, les ventes nettes se sont élevées à 372 milliards de couronnes suédoises (37 milliards d'euros). Les actions de Volvo sont cotées au Nasdaq de Stockholm.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1893121/volvo_spread_word_mark_Logo.jpg

SOURCE Volvo Financial Services

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Christopher Heffner, directeur, Communications d'entreprise, Volvo Financial Services, [email protected], +1 336 662-1615