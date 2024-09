GÖTEBORG, Suède, le 13 sept. 2024 /CNW/ -- Au milieu de 2024, Volvo Financial Services (VFS) et JA (Junior Achievement) Worldwide ont joint plus de 10 000 étudiants avec un programme d'études en littératie financière, grâce aux efforts de plus de 180 employés bénévoles de VFS et au soutien de dizaines d'autres éducateurs de JA. Si l'on y ajoute plus de 14 000 jeunes touchés l'an dernier, VFS et JA ont maintenant fourni à plus de 24 000 étudiants des compétences comme la pensée entrepreneuriale, l'établissement d'objectifs financiers, le perfectionnement professionnel et plus encore, ce qui place ces jeunes en bonne position pour réussir sur le plan personnel et professionnel.

« Nous sommes en voie de joindre encore plus d'étudiants cette année, grâce aux efforts incroyables de nos employés bénévoles et au soutien extraordinaire de nos partenaires chez JA, a déclaré Marcio Pedroso, président de VFS. Au-delà des chiffres, nous savons que nous offrons à ces jeunes des compétences concrètes pour améliorer leur littératie financière et les aider à changer leur avenir. »

Les programmes de littératie financière partagés avec les étudiants sont adaptés aux besoins particuliers de chaque marché. Aux États-Unis, JA et VFS ont dirigé le programme « JA It's My Future », qui aide les étudiants à se préparer au monde du travail en leur enseignant les compétences nécessaires à la recherche d'emploi et à la création de l'image de marque personnelle pour décrocher un emploi. À la fin du programme, les étudiants ont appris à faire des recherches sur les différentes carrières, à créer un curriculum vitæ de base et à comprendre comment participer à une entrevue d'emploi.

VFS en Italie a poursuivi son travail avec le programme JA Company, un exercice en plusieurs étapes qui aide les étudiants à développer, à créer et à gérer leur propre entreprise commerciale pour répondre à un besoin dans leur collectivité. Les employés bénévoles de VFS encadrent les étudiants pour faire démarrer leurs entreprises en démarrage et leur fournissent des enseignements concrets pour les aider à réussir. En 2024, des employés bénévoles de VFS en Italie ont aidé des étudiants à participer à la compétition finale.

« Bien que l'enseignement des programmes avec JA ait un impact en soi, l'aspect supplémentaire du mentorat des étudiants grâce au partage des histoires et des expériences personnelles avec les étudiants est ce qui fait la différence, a déclaré Daniel Mello, vice-président principal, Marketing, communications et durabilité, VFS. Établir ces liens personnels aide à donner vie aux messages des programmes et offre des leçons qui seront utiles tout au long de la vie à l'extérieur de la salle de classe. »

Trois nouveaux marchés de VFS ont été ajoutés au programme en 2024; le Canada, la Roumanie et la Suède se joignent au Brésil, à la France, à l'Inde, à l'Italie, au Pérou, à l'Afrique du Sud, à l'Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les 12 marchés poursuivront leurs activités en collaboration avec JA tout au long de 2024, dont plusieurs s'intensifieront pour faire un grand pas vers le retour des écoles au deuxième semestre de l'année.

La collaboration entre VFS et JA Worldwide cadre parfaitement avec les ambitions de développement durable du groupe Volvo, qui comprennent un engagement envers chacun des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. L'éducation et les programmes en matière de littératie financière auront une incidence positive sur plusieurs ODD, y compris le soutien à une éducation de qualité, l'autonomisation des femmes et des filles, l'aide pour mettre fin à la pauvreté et plus encore.

