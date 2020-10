RICHMOND HILL, ON, le 26 oct. 2020 /CNW/ - Le constructeur automobile haut de gamme Volvo fait passer la sécurité à un nouveau niveau au Canada aujourd'hui avec le lancement national de Volvo Valet, une application offrant un service haut de gamme de collecte et de livraison de véhicules conçue pour l'entretien des véhicules. Ce nouvel ajout à l'approche de Volvo en matière d'entretien est la plus récente des plusieurs mesures prises pour mettre la sécurité des Canadiens au premier plan.

Alors que la COVID-19 remodèle notre avenir, Volvo Cars est prêt à aider ses clients là où cela compte le plus, c'est-à-dire en matière de sécurité personnelle. Grâce à Volvo Valet, les propriétaires d'une Volvo au Canada disposent désormais d'une solution sécuritaire pour entretenir leur véhicule sans quitter leur domicile ou leur lieu de travail. Les propriétaires peuvent utiliser l'application propriétaire pour téléphone intelligent iOS et Android pour prendre contact avec un concessionnaire participant et prendre rendez-vous. Avec les mesures de sécurité de la COVID en tête, un employé du concessionnaire ira chercher la voiture du client à l'endroit le plus pratique pour le propriétaire pendant que l'entretien est effectué, ce qui lui permettra d'aisément poursuivre sa journée.

« La sécurité a toujours été une priorité absolue pour Volvo, et cela ne changera jamais, a déclaré Matt Girgis, directeur général de Volvo Cars Canada. Ce qui va changer, ce sont les technologies que nous utilisons pour améliorer l'expérience du client. Volvo Valet est l'un des moyens que nous utilisons pour servir nos clients fidèles, en toute sécurité et de manière pratique »*.

Après une remise à distance, les clients recevront une notification lorsque leur voiture sera arrivée au centre de service du concessionnaire, et également lorsque leur voiture sera prête à être rendue. L'application Volvo Valet permet aux clients de voir où se trouve leur conducteur et quand il arrivera, de façon semblable aux autres applications pour héler une voiture.

« Notre réseau de concessionnaires canadiens se consacre à fournir des services essentiels à notre famille Volvo, a déclaré M. Girgis. Avec Volvo Valet, nos clients n'ont pas besoin de diminuer ou de suspendre ce qui est important dans leur vie. L'application offre à nos clients un accès exclusif à un processus d'entretien transparent pour les aider à rendre leur vie moins compliquée, plus confortable et plus sécuritaire »†.



Volvo Valet est en projet pilote avec quelques concessionnaires depuis plusieurs mois, et se développe rapidement sur le réseau canadien à la suite de la COVID-19. Il utilise une technologie interne pour faciliter la collecte et la livraison des voitures des clients, ce qui permet aux concessionnaires de maintenir le processus à un niveau supérieur, sécuritaire et transparent, ainsi qu'uniquement entre Volvo Cars, ses concessionnaires et les conducteurs.

Volvo Car Canada ltée (VCCL) est une filiale de Volvo Car Group de Göteborg en Suède. VCCL fournit un soutien en matière de marketing, de ventes, de pièces, de service, de technologies et de formation aux 36 concessionnaires automobiles Volvo du Canada. Pour en savoir plus, consultez le site Web média de Volvo Car Canada à l'adresse : http://www.media.volvocars.com/ca/fr-ca.

Volvo Cars a été fondée en 1927. Aujourd'hui, c'est l'une des marques de véhicules haut de gamme les plus connues et les plus respectées au monde. Elle a compté des ventes de 705 452 véhicules en 2019 dans quelque 100 pays. Volvo Cars appartient à Zhejiang Geely Holding de Chine depuis 2010.

En 2019, Volvo Cars comptait, en moyenne, environ 41 500 (41 500) employés à temps plein. Le siège social de Volvo Cars ainsi que les services d'élaboration des produits, de marketing et d'administration sont principalement situés à Göteborg, en Suède. Le siège social de Volvo Cars pour l'Asie-Pacifique est situé à Shanghaï. Les principales usines de production de l'entreprise sont situées à Göteborg (Suède), à Gand (Belgique), en Caroline du Sud (É.-U.), à Chengdu et à Daqing (Chine), tandis que les moteurs sont fabriqués à Skövde (Suède) et à Zhangjiakou (Chine) et les pièces de carrosserie, à Olofström (Suède).

Selon son nouvel objectif d'affaires, Volvo Cars vise à fournir à ses clients la liberté de se déplacer de façon personnelle, durable et sécuritaire. Cet objectif se reflète dans certaines de ses ambitions commerciales : par exemple, d'ici le milieu de la prochaine décennie, elle vise à ce que la moitié de ses ventes mondiales soit des véhicules entièrement électriques et d'avoir établi cinq millions de relations directes avec les consommateurs. Volvo Cars s'engage également à la réduction continue de son empreinte carbone et a l'ambition d'être une entreprise climatiquement neutre d'ici 2040.

