L'invention développée par le département d'ingénierie québécois de Volthium apporte une simplification technique majeure favorisant l'adoption des batteries LifePO4 pour les utilisateurs de batteries à décharge profonde. Pour les usagers qui veulent remplacer leurs batteries à décharge profonde à technologie plomb-acide (incluant AGM, que ce soit 6V ou encore 12V), l'ajout d'accessoires pour protéger l'alternateur est nécessaire. De plus, l'intervention d'un technicien qualifié et l'ajout de quincaillerie additionnelle sont incontournables.

D'autre part, le coût de la main-d'œuvre jumelé à celui des accessoires additionnels nécessaires à l'intégration ne sont pas le seul frein à l'adoption de la technologie LifePO4. En effet, les longs délais d'attente pour l'obtention d'un rendez-vous d'installation sont une autre source importante de frustration pour les utilisateurs potentiels.

De plus, certains utilisateurs délaissent le LFP, car cette technologie de batterie, bien que remplie d'avantages inégalées, ne leur permet pas de réaliser eux-mêmes l'installation de manière simple. Par conséquent, pour ces clients souhaitant réaliser eux-mêmes l'installation et ne voulant pas avoir recours aux services d'un installateur professionnel, souvent dispendieux, l'achat d'une batterie acide-plomb demeurait jusqu'alors la solution la plus simple.

Moins de fils, plus d'élégance

L'intégralité de ces problèmes est réglée par Volthium, grâce à sa nouvelle technologie brevetée SafeCharge. Les vérifications auprès de l'organisme d'innovation, sciences et développement économique du Canada nous permettent de constater que la demande #3,271,088 de brevet pour la technologie SafeCharge™ a été déposée le 16 avril 2025.

La technologie SafeChargeTM de Volthium est intégrée à même le BMS (battery management system), elle permet de communiquer directement avec le limiteur de courant SafeChargeTM (DC-DC), aussi développé par Volthium. L'innovation de Volthium permet de conserver le câblage d'origine, facilitant ainsi le remplacement direct d'une batterie au plomb-acide par une batterie au lithium. Cette compatibilité est rendue possible notamment grâce au branchement direct du limiteur de courant sur la batterie, via un port dédié.

Ainsi, l'interception du câblage et l'installation d'accessoires ne sont plus requises. L'ajout du simple limiteur de courant SafeChargeTM de Volthium permet une transition vers la technologie LiFePO₄ sans recours à un technicien, contrairement aux solutions concurrentes.

De nouveaux horizons et partenariats

Grâce à cette innovation, Volthium étend son offre de produits au segment des batteries de démarrage et renforce ainsi son positionnement sur le marché. Les camions de service, les camions longues distances de classe 8 et la machinerie agricole peuvent désormais bénéficier de l'innovation canadienne de Volthium, leur permettant de réduire à la fois les coûts d'achat et d'entretien des batteries, ainsi que leur consommation de carburant. Par la même occasion, ils contribuent à l'effort collectif de réduction des gaz à effet de serre en limitant les périodes de ralenti moteur. En effet, les batteries au lithium, offrant une capacité énergétique supérieure, rendent inutile le recours au moteur thermique pour alimenter les accessoires et le système de chauffage à bord.

Cette innovation a déjà conquis l'un des plus gros distributeurs en Amérique du Nord. En effet, NAPA CANADA vient d'entrer dans la parade des batteries Lithium LFP, et c'est Volthium qui a été sélectionné comme fabricant pour faire leurs batteries. NAPA CANADA devient ainsi le premier distributeur majeur en Amérique du Nord à mettre la main sur la technologie brevetée élaborée par Volthium.

En effet, selon UAP (la division de Genuine Parts Company au Canada), le réseau canadien comprend plus de 700 emplacements, incluant les magasins NAPA Auto Parts, les centres pour véhicules lourds TRACTION et les installations de pièces importées Altrom/Auto‑Camping.

Avec autant d'emplacements, un partenaire comme Volthium disposant d'une technologie permettant l'adoption du lithium facilement était un choix stratégique et tout indiqué.

