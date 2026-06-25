Volta Energy obtient une subvention de 1,5 million de dollars du gouvernement du Canada pour faire progresser la technologie des batteries à semi-conducteurs sans PFAS

TORONTO, le 25 juin 2026 /CNW/ - Volta Energy Inc., un développeur canadien de technologies de pointe dans le domaine de l'énergie à l'état solide, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un financement de 1,5 million de dollars par l'entremise de Solutions innovatrices Canada (SIC), un programme du gouvernement du Canada, pour faire progresser sa prochaine génération de batteries au lithium-ion à semi-conducteurs sans cobaltplate et sans PFAS. Le projet de deux ans mettra l'accent sur le développement et la validation d'un prototype de système de batterie qui combine la technologie de cathode haute tension exclusive de Volta Energy à un nouvel électrolyte à l'état solide, faisant progresser la technologie vers le niveau de maturité technologique (NMT) 6 et la positionner pour la commercialisation future.

« Le Canada a une occasion unique de devenir un chef de file mondial des technologies de batteries de prochaine génération en tirant parti de ses ressources minérales essentielles, de ses capacités de fabrication de pointe et de son écosystème d'innovation de calibre mondial, a déclaré Denis Kouroussis, chef de la direction de Volta Energy Inc. « Ce soutien du gouvernement du Canada nous permet d'accélérer le développement d'une plateforme de batteries à l'état solide sans cobalt et sans PFAS qui répond à la demande croissante du marché pour des solutions de stockage d'énergie plus sûres, plus durables et d'origine nationale. Notre technologie cible une combinaison unique de densité d'énergie élevée, de sécurité accrue, d'élimination des PFAS et de dépendance réduite aux matériaux de batterie limités, créant des possibilités dans des applications allant du stockage d'énergie stationnaire pour les centres de données à l'infrastructure essentielle en passant par les systèmes d'alimentation mobiles compacts fonctionnant dans des environnements exigeants, y compris dans les régions de l'Arctique et du Nord du Canada. »

Conçue pour tirer parti des minéraux critiques canadiens tout en réduisant la dépendance aux matériaux de batterie importés, la plateforme de Volta Energy soutient la demande croissante de stockage d'énergie dans les domaines du transport, des centres de données, de l'énergie renouvelable, de la défense et des applications pour les communautés éloignées. En combinant une cathode sans cobalt à haute tension à un électrolyte à l'état solide, la technologie vise à améliorer la sécurité, la durabilité et la résilience de la chaîne d'approvisionnement tout en renforçant la position du Canada dans la chaîne de valeur mondiale des batteries.

À propos de Volta Energy Inc.

Volta Energy Inc. est le principal innovateur canadien dans le développement d'infrastructures électriques à semi-conducteurs pour soutenir l'essor de l'IA. Fondée en 2009, Volta Energy Inc. a mis au point et commercialisé des technologies révolutionnaires dans le domaine de l'électrification.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le sitewww.voltaenergy.ca

Ce projet est soutenu par le gouvernement du Canada dans le cadre du programme Solutions innovatrices Canada.

SOURCE Volta Energy