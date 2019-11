Vol en retard.ca, entreprise lauréate du « Coup de cœur » du jury au Québec du palmarès Technologie Fast 50 de Deloitte

MONTRÉAL, le 21 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'entreprise Vol en retard est fière de s'être vu décerner par Deloitte le prix « Coup de cœur » du jury au Québec dans le cadre de l'édition 2019 du programme Technologie Fast 50. Cette distinction vise à mettre en lumière les réalisations d'une compagnie qui s'est distinguée par sa technologie, son modèle d'affaires et sa vision. Co-fondée par Jacob Charbonneau en 2016 avec la mission d'aider les voyageurs dont le vol a été retardé, annulé ou surréservé à obtenir compensation, la compagnie a ainsi su s'imposer par son engagement envers l'innovation et le leadership, ainsi que par ses performances et sa contribution au développement économique de la province.

« Nous sommes très honorés de recevoir ce prix, a déclaré M. Charbonneau. Depuis plus de trois ans maintenant, notre équipe ne ménage aucun effort pour épauler les passagers lésés, les sensibiliser quant à leurs droits et militer pour une meilleure protection des voyageurs auprès des instances politiques. Notre mission est loin d'être terminée, mais cette reconnaissance d'un cabinet d'envergure mondiale comme Deloitte nous pousse à redoubler d'efforts pour l'avenir. »

DE NOMBREUSES NOMINATIONS ET DISTINCTIONS // Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la jeune pousse voit ses réalisations reconnues par de prestigieuses nominations et distinctions. Vol en Retard compte en effet à son actif pas moins de cinq prix soulignant ses accomplissements entrepreneuriaux, en plus d'avoir été finaliste à l'occasion de quatre autres palmarès :

Lauréate de la catégorie « Service aux individus » de la portion locale et régionale de Défis PME MTL. 2017.

Finaliste pour la portion nationale du défi OSEntreprendre.

Finaliste aux Grands Prix de la Relève d'Affaires présentées par le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCM) dans la catégorie « Startup de l'année, innovation et technologie. 2017.

Finaliste à l'ORE 2019, AMBAQ

Finaliste Prix excellence organiser par la chambre de commerce de la Rive-sud

Lauréate au concours provincial ARISTA présente par la jeune chambre de commerce de Montréal (JCCM) dans la catégorie « Jeune entrepreneur du Québec »2019.

Lauréat spécial au C2 Montréal 2019 dans le cadre des 25 leaders émergents au Québec

Prix Coup cœur au Québec présenté par Deloitte dans la cadre de l'Édition du programme Technologie Fast 50 mc. 2019.

VERS L'ADOPTION COMPLÈTE DE LA CHARTE DES VOYAGEURS // La fin de l'année 2019 apporte également une autre bonne nouvelle, puisque c'est au 15 décembre prochain que se fera l'entrée en vigueur complète du règlement fédéral sur la protection des passagers aériens (RPPA). Une majorité des mesures qu'il prévoit avaient en effet été appliquées dès le 1er juillet dernier, tandis qu'un sursis de près de six mois avait été accordé aux transporteurs pour les accommoder. Dès la mi-décembre, les passagers dont le vol aura été retardé ou annulé pourront enfin réclamer les dédommagements et arrangements alternatifs prévus au RPPA, une revendication phare de Vol en retard depuis les consultations publiques jusqu'à l'adoption de la loi, et une victoire sans précédent pour les voyageurs canadiens.

À PROPOS // Fondée en 2016, Vol En Retard Canada est la première entreprise au pays qui aide les voyageurs dont le vol a été retardé, annulé ou surréservé à obtenir une compensation juste, en prenant en charge les démarches parfois longues et épineuses qui accompagnent ce désagrément. Volenretard.ca trouve aussi son origine dans la connaissance pointue de M. Charbonneau de l'industrie du transport aérien. La mission de la compagnie : Informer les consommateurs sur leurs droits, et aider les voyageurs lésés à obtenir une compensation juste de façon facile, rapide et sans risque. En bientôt quatre ans, plusieurs dizaines de milliers de passagers ont fait confiance à Volenretard.ca.

