Vol de données personnelles des enseignants - « Le gouvernement doit s'assurer que ça ne se reproduise jamais » - Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ

QUÉBEC, le 21 févr. 2020 /CNW Telbec/ - L'enquête de la Sûreté du Québec ayant confirmé que le ministère de l'Éducation a été victime d'un vol de données, la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) demande maintenant au gouvernement de s'assurer que ça ne se reproduise jamais. Elle veut également qu'il s'assure de mettre tout en œuvre pour soutenir pleinement les enseignantes et enseignants dans les démarches de protection qui en découlent.

« Nous sommes conscients que les dommages peuvent être immenses chez les victimes et nous sympathisons sincèrement avec elles. Toutes doivent être en mesure de voir enfin un peu de lumière au bout du tunnel de ce cauchemar administratif. Nous serons vigilants pour que toutes les mesures soient mises en place pour épauler ces enseignants. Le gouvernement doit maintenant s'assurer que cette situation ne se reproduise jamais », a fait savoir Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ.

La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) regroupe 34 syndicats représentant plus de 65 000 enseignantes et enseignants de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

