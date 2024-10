Les Aliments Maple Leaf dévoile le futur nom de la nouvelle société de porc alors qu'elle fait progresser le projet de séparation de son secteur porcin

MISSISSAUGA, ON, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf Inc. (TSX : MFI) (Aliments Maple Leaf ou la société) a dévoilé que Canada Packers Inc. (Canada Packers) sera le nom prévu de la nouvelle entreprise de porc, une fois qu'elle aura terminé la séparation déjà annoncée de son secteur porcin en tant que nouvelle société ouverte indépendante.

Logo du Canada Packers (Groupe CNW/Maple Leaf Foods Inc.)

« Nous sommes enchantés de lancer le nom de Canada Packers en tant que nouveau nom de notre future société de porc indépendante, affirme Dennis Organ, président du Complexe porcin des Aliments Maple Leaf et nouveau chef de la direction de Canada Packers. Ce choix reflète le profond respect que nous réservons à l'historique et au patrimoine de cette marque emblématique, tout en nous offrant l'occasion de la faire progresser et de la lier à notre ambitieuse vision d'avenir en tant que producteur de porc d'envergure mondiale. »

Le patrimoine de leader du secteur porcin de Canada Packers remonte à près d'un siècle. La nouvelle société renforcera cet héritage en tant que leader de l'industrie et ira de l'avant en mettant l'accent sur des solutions durables et une portée mondiale.

« Canada Packers est un nom distinctif, mémorable et authentique pour la nouvelle société de de porc, explique Curtis Frank, président et chef de la direction des Aliments Maple Leaf. Tout en ayant des racines solides qui représentent une importante partie de l'historique des Aliments Maple Leaf, Canada Packers offre également une plateforme pour la vision avant-gardiste que Dennis et son équipe ont adoptée, tandis qu'ils définissent leurs prochaines étapes en qualité de société indépendante. Nous sommes enthousiasmés par ce que l'avenir réserve à Canada Packers, alors que nous avançons des projets qui nous permettront d'achever la séparation des entreprises en 2025. »

La nouvelle identité de la marque Canada Packers intègre les éléments de son logo presque centenaire, avec les majuscules « C » et « P » et un drapeau canadien regénéré. La société a également modifié la palette de ses couleurs afin de refléter l'accent qu'elle met sur la durabilité, en passant du bleu et du rouge aux tons de vert et de bleu naturels qui sont liés à une si grande partie du paysage canadien.

« Il était essentiel de tirer parti du passé historique, mais non pas au détriment de l'avenir et du progrès que cette marque représente, dit M. Organ. La nouvelle image de la marque honore ces racines tout en projetant Canada Packers vers un avenir dynamique et novateur. Nous nous attendons à ce que le choix de la marque et le nouveau logo de Canada Packers représentent une balise de leadership du secteur des aliments frais à l'échelle mondiale pendant une autre centaine d'années. »

Comme sociétés indépendantes, les Aliments Maple Leaf et Canada Packers auront chacune des perspectives passionnantes, une concentration accrue sur l'exécution et disposeront de l'indépendance financière nécessaire à la mise en œuvre de leurs propres stratégies de création de valeur et ce, sans compromettre leurs capacités de pointe en matière de sécurité et de durabilité. Les Aliments Maple Leaf continuera à jouer un rôle de premier plan en tant que puissance du secteur des biens de consommation emballés, tandis que Canada Packers tirera parti de son riche patrimoine et ses compétences spécialisées dans le secteur du porc afin de poursuivre son parcours en tant que chef de file mondial de la viande produite de façon durable.

Une fois la séparation achevée, les Aliments Maple Leaf conservera sa participation de 19,9 % dans Canada Packers et les deux sociétés concluront un accord d'approvisionnement à durée indéterminée qui fournira aux Aliments Maple Leaf un accès sécurisé à de la viande de porc de qualité supérieure produite de manière durable et à Canada Packers, un client principal sûr d'Amérique du Nord négociant à des prix calculés selon une formule basée sur le marché.

Tel qu'annoncé en juillet 2024, Canada Packers sera cédée en tant que société indépendante cotée en bourse en 2025.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés faits par des représentants de la société, dans leurs remarques relatives au présent communiqué, qui pourraient formuler des énoncés prospectifs au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières. Ces énoncés sont fondés sur des attentes, estimations, prévisions et projections courantes sur les secteurs dans lesquels la société exerce ses activités et sur des opinions et hypothèses formulées par la direction de la société. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, des énoncés relatifs au calendrier, à l'exécution, aux implications, aux avantages, aux rendements, aux possibilités, à la structure, aux approbations, à la proposition de valeur et au modèle d'entreprise associés à la séparation proposée de la société en deux sociétés ouvertes indépendantes, ainsi que l'ensemble des projets, des actions et des stratégies de la société. Ces énoncés ne constituent pas des garanties du rendement futur et se fondent sur des hypothèses, des risques et des incertitudes difficiles à prévoir.

Ces énoncés sont fondés et ont été élaborés à partir d'un certain nombre de facteurs et d'hypothèses portant notamment, sans s'y limiter, sur : des attentes et des hypothèses relatives au calendrier et à l'achèvement de la séparation des Aliments Maple Leaf en deux sociétés ouvertes indépendantes et la réussite d'une telle séparation; des attentes concernant les adaptations des opérations, la chaîne d'approvisionnement, le comportement des clients et des consommateurs, les structures économiques (y compris, sans s'y limiter, aux marchés mondiaux du porc, aux taux de change, à la dynamique du commerce international et à l'accès au capital); l'environnement concurrentiel, la conjoncture connexe des marchés et des mesures de part de marché; et la réussite des stratégies opérationnelles des Aliments Maple Leaf et de la nouvelle société de porc. Même si l'entreprise considérait ces hypothèses comme étant raisonnables en cours de rédaction, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats exprimés, sous-entendus ou prévus dans les présents énoncés prospectifs.

Les lecteurs sont mis en garde de ne pas accorder une foi excessive aux énoncés prospectifs, car ils ne constituent pas des garanties de rendements futurs. Des facteurs supplémentaires qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats exprimés, de façon explicite ou implicite, ou prévus dans les énoncés prospectifs, sont décrits plus longuement dans les documents déposés par la société auprès des organismes de réglementation canadiens, y compris dans la section « Facteurs de risque » du rapport de gestion de la société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023 et le trimestre terminé le 30 juin 2024, ainsi que le communiqué de presse du 9 juillet 2024 annonçant la séparation. Tous ces documents peuvent être consultés sur SEDAR+, à l'adresse https://www.sedarplus.ca/landingpage/fr/

La société n'a l'intention de mettre à jour aucun énoncé prospectif (ni aucune perspective financière), oral ou écrit, et décline expressément toute obligation à cet égard, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf lorsque la loi l'exige.

