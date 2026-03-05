TORONTO, le 5 mars 2026 /CNW/ - Vive Crop Protection est ravie d'annoncer l'enregistrement canadien de Phobos™ FC360, un fongicide foliaire de nouvelle génération conçu pour offrir aux producteurs canadiens une meilleure protection contre les maladies et une performance supérieure sur les feuilles.

Alimenté par la technologie de livraison Allosperse® de Vive, le Phobos FC360 contient du prothioconazole (fongicide du groupe 3) et est étiqueté pour une utilisation sur les principales cultures canadiennes, y compris le canola, le blé (printemps et hiver), l'orge, les pois chiches, les légumineuses et d'autres cultures spéciales.

Avantage de l'application

Les producteurs canadiens font face à des conditions météorologiques imprévisibles et à une forte pression de maladie dans diverses régions productrices. Phobos FC360 a été conçu pour fonctionner dans ces conditions réelles. En tant que fongicide foliaire facile à utiliser, Phobos FC360 est compatible avec les engrais liquides, les micronutriments et d'autres intrants de culture pour des mélanges en cuve rationalisés. Contrairement aux marques concurrentes qui peuvent former des crêtes et des amas sur la surface de la feuille, le Phobos FC360 assure une distribution uniforme à la surface de la feuille et réduit l'élimination de la pluie pour une tranquillité d'esprit totale du cultivateur.

En restant à l'endroit où il est appliqué et en maintenant une couverture uniforme, Phobos FC360 assure aux producteurs que leur investissement fongicide fonctionne efficacement sur la feuille et ne s'enlève pas.

« Les producteurs canadiens recherchent des solutions qui assurent un contrôle uniforme des maladies sans ajouter de complexité à leurs programmes de pulvérisation », a déclaré Wade Clarke, gestionnaire national du développement commercial, le Canada, Vive Crop Protection. « Phobos FC360 apporte un avantage évident en matière d'application, une rétention plus forte sur les feuilles, une couverture uniforme et une performance éprouvée à l'échelle du Canada. Nous sommes ravis de fournir aux producteurs un autre outil qui aide à protéger le potentiel de rendement et à maximiser la valeur de chaque acre. »

Performance prouvée

Dans le cadre de plusieurs essais canadiens réalisés en 2025, Phobos FC360 a offert une protection constante contre les maladies et un rendement compétitif ou supérieur par rapport aux normes de l'industrie.

Canola : Phobos FC 360 démontre un contrôle constant de la pourriture des tiges due à Sclerotinia dans les essais menés au Manitoba et au Dakota du Nord, correspondant ou surpassant les normes de pointe pour le prothioconazole tant en matière de lutte contre la maladie que de rendement.

Phobos FC démontre un contrôle constant de la pourriture des tiges due à Sclerotinia dans les essais menés au Manitoba et au Dakota du Nord, correspondant ou surpassant les normes de pointe pour le prothioconazole tant en matière de lutte contre la maladie que de rendement. Blé d'hiver : Sous la pression élevée de la fusariose de l'épi en Ontario, le Phobos FC 360 a donné des résultats comparables à ceux de la concurrence tout en maintenant une forte suppression du DON.

Sous la pression élevée de la fusariose de l'épi en Ontario, le Phobos FC a donné des résultats comparables à ceux de la concurrence tout en maintenant une forte suppression du DON. Blé de printemps : Offre du rendement optimal et faibles niveaux de DON dans les conditions du Manitoba, ainsi qu'une forte suppression des maladies foliaires, y compris la septoriose, la tâche brunâtre et la rouille des feuilles.

Offre du rendement optimal et faibles niveaux de DON dans les conditions du Manitoba, ainsi qu'une forte suppression des maladies foliaires, y compris la septoriose, la tâche brunâtre et la rouille des feuilles. Orge : Incidence et gravité réduites de la fusariose de l'épi dans des conditions naturelles d'infection et rendement comparable aux produits concurrents.

Incidence et gravité réduites de la fusariose de l'épi dans des conditions naturelles d'infection et rendement comparable aux produits concurrents. Bleuet à arbuste bas : Protection plus forte contre la maladie de la monilinie et de la rouille démontrée, et rendement amélioré par rapport aux normes concurrentielles dans les essais en Nouvelle-Écosse.

Ces résultats renforcent la valeur de l'amélioration du dépôt et de la rétention à la surface de la feuille, en particulier dans les régions sujettes aux événements pluvieux et à une humidité élevée.

L'engagement de Vive envers le Canada

« L'enregistrement de Phobos FC360 marque une autre étape dans l'engagement de Vive à fournir des solutions avancées pour l'agriculture canadienne », a déclaré Darren Anderson, chef de la direction de Vive Crop Protection. « Les producteurs canadiens ont besoin de produits qui fonctionnent de manière constante et le Phobos FC360 est conçu pour faire exactement cela. »

Phobos FC360 sera disponible à travers le Canada pour la saison de croissance 2026. Pour plus d'informations, visitez www.vivecrop.ca ou contactez votre représentant local Vive Crop Protection.

À propos de Vive Crop Protection

Chez Vive, nous créons la Precision Chemistry™ qui simplifie la production agricole et offre des résultats réels aux producteurs. Grâce à la technologie de livraison brevetée Allosperse® de Vive, nous optimisons les intrants de cultures conventionnelles et biologiques pour améliorer la performance des produits du pot au champ. En savoir plus sur vivecrop.ca.

Important: Toujours lire l'étiquette et s'y conformer. Allosperse™, Precision Chemistry™, Phobos™, et le logotype Vive sont des marques de commerce de Vive Crop Protection. ©2026 Vive Crop Protection inc.

SOURCE Vive Crop Protection

Pour les demandes des médias, contactez : Emily Roden, Responsable marketing et communication, Vive Crop Protection, 919-649-2398, [email protected]