Vitalité économique - Montréal lance un appel à projets à l'écosystème entrepreneurial

MONTRÉAL, le 17 févr. 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal, en partenariat avec le gouvernement du Québec, lance un appel à projets qui s'adresse aux organismes de l'écosystème entrepreneurial. Les propositions recherchées visent l'organisation d'un événement d'envergure sur le thème de l'entrepreneuriat d'impact. La subvention annuelle pour l'événement pourrait atteindre 1 M$, renouvelable pour 3 ans.

« Grâce à cette initiative, les jeunes entreprises de la métropole et du Québec pourront accroître leur réseau et échanger sur leurs modèles d'affaires novateurs. C'est tout l'écosystème entrepreneurial qui gagne à voir émerger des événements d'envergure favorisant les discussions et la collaboration », a souligné le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Pierre Fitzgibbon.

« Montréal est une plaque tournante de l'entrepreneuriat et de l'innovation au Québec. La métropole offre un terreau fertile pour créer un grand événement rassemblant tous les services aux entreprises, aux innovateurs et aux entrepreneurs de partout au Québec. Nous invitons les organismes à nous transmettre leurs propositions d'événements afin de créer une expérience unique, qui répondra aux besoins de maillage, de développement d'affaires, de formation et d'accompagnement des entreprises en démarrage ou en croissance », a déclaré le responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design, au comité exécutif de la Ville de Montréal, Luc Rabouin.

Pour découvrir les critères et les conditions d'admissibilité, cliquez ici.

