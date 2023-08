VITALITÉ DU CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL : DES INVESTISSEMENTS QUI PORTENT LEURS FRUITS

MONTRÉAL, le 15 août 2023 /CNW/ - Records de fréquentation pour les festivals et événements du Quartier des spectacles, taux de satisfaction élevé envers la revitalisation de la rue Sainte-Catherine et du square Phillips, achalandage touristique qui surpasse les prévisions, vague d'ouverture de commerces : le centre-ville de Montréal se distingue et bénéficie des investissements réalisés pour renforcer son pouvoir d'attraction auprès des Montréalais·es, des visiteurs et des investisseurs.

Revitalisation du square Philipps (Groupe CNW/Montréal Centre-Ville)

C'est la principale conclusion qui ressort des données présentées aujourd'hui par Montréal centre-ville, le Partenariat du Quartier des spectacles, Tourisme Montréal et l'Association hôtelière du Grand Montréal en présence de Mme Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie.

« Le centre-ville de Montréal est le cœur économique du Québec et il va bien. Chaque fois qu'on investit massivement pour refaire des rues, créer des parcs, ou changer les aménagements du centre-ville, on le fait en ayant la vitalité économique en tête, et ça marche. La santé du centre-ville distingue Montréal de toutes les grandes villes en Amérique du Nord et avec la poursuite des travaux de transformation sur Sainte-Catherine, tout comme la nouvelle avenue McGill qui proposera une forêt urbaine, on se donne les moyens de rendre le centre-ville toujours plus compétitif et attrayant. Les résultats exceptionnels dévoilés aujourd'hui confirment que la mobilisation de la ville et de tous ses partenaires pour attirer plus de visiteurs, d'étudiants, de travailleurs et de résidents portent fruit», a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Nouvelle Sainte-Catherine Ouest : l'appréciation des Montréalais·es est au rendez-vous

Un sondage réalisé par Montréal centre-ville auprès des usagers et des entreprises, de même que les données de géolocalisation obtenues confirment que la métamorphose de la rue Sainte-Catherine Ouest et du square Phillips renforce l'attractivité du secteur, de même que l'expérience des Montréalais·es et visiteurs.

La revitalisation du secteur initiée par la Ville de Montréal, combinée aux actions - aménagement estival, équipe de propreté dédiée et programmation musicale - menées par Montréal centre-ville, en collaboration avec le Partenariat du Quartier des spectacles, ont permis d'atteindre les résultats suivants:

Le taux d'inoccupation des locaux est deux fois moins élevé dans ce secteur que dans la portion non revitalisée.

Sur l'ensemble du territoire, on observe six fois plus d'ouvertures commerciales que de fermetures depuis le printemps.

Plus de deux tiers des personnes qui fréquentent le square Phillips sont des Montréalais·es et des travailleurs du quartier. Ils sont également plus nombreux à le fréquenter depuis la revitalisation de la rue Sainte-Catherine initiée en 2019 par la Ville de Montréal.

initiée en 2019 par la Ville de Montréal. La majorité des usagers qui fréquentent le square Phillips le qualifient d'agréable, beau et propre.

Les usagers sont plus nombreux à profiter des attraits du secteur après leur visite au square Phillips en comparaison à 2019.

Alors que le centre-ville de Montréal est un des plus habités au pays avec plus de 3000 nouvelles unités résidentielles depuis le début de l'année, les efforts destinés à embellir le cœur de la métropole sont également essentiels à son attractivité auprès des résidents.

« On assiste à l'émergence d'un nouveau milieu de vie en plein cœur du centre-ville, au grand plaisir des Montréalais et des visiteurs. C'est très encourageant pour la suite de la métamorphose de la rue Sainte-Catherine. Il nous faut avant tout un centre-ville animé, propre, sécuritaire et habité pour les centaines de milliers de personnes qui le fréquentent tous les jours. C'est pour cette raison que Montréal centre-ville concentre ses efforts autour de l'aménagement, du verdissement, de la propreté et de l'animation, dont les squares Phillips et Dorchester : des priorités partagées par les visiteurs et les résidents », affirme Glenn Castanheira, directeur général de Montréal centre-ville.

Vers un été record pour les festivals et les événements dans le Quartier des spectacles

Depuis le début de l'été, des milliers de festivaliers et festivalières prennent part aux grands rendez-vous qui font la renommée mondiale de Montréal. Les premières données d'achalandage dévoilées, notamment par le festival Juste pour rire Montréal/Just For Laughs avec 1,2 million de visiteurs sur le site extérieur et le Festival TransAmériques dont le taux de fréquentation des salles s'élève à 92 %, dépassent les chiffres prépandémiques et laissent présager des records. Cet achalandage confirme l'attrait grandissant du centre-ville et du Quartier des spectacles, comme destination culturelle incontournable auprès des Montréalais·es et des visiteurs.

« Les festivals du Quartier des spectacles sont un moteur essentiel de la vie culturelle de notre métropole et contribuent magnifiquement à la réputation mondiale de Montréal. Chaque été, ils attirent des milliers de visiteurs et de touristes stimulant ainsi l'économie locale et renforçant l'attractivité du centre-ville. Les premières données d'achalandage dévoilées promettent que des records seront battus cette année, il y a de quoi se réjouir ! », a déclaré Mme Monique Simard, présidente du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles.

Vitalité touristique du centre-ville

Le centre-ville de Montréal étant la porte d'entrée du tourisme au Québec, les données du bilan touristique présenté hier par Tourisme Montréal qui surpasse les prévisions sont encourageantes pour la vitalité touristique du cœur de la métropole. Montréal a accueilli 100 % des visiteurs ayant afflué durant la même période, en 2019.

« Ensemble, nous avons traversé des périodes de défis, et notre persévérance a porté ses fruits. La créativité et la passion de l'écosystème touristique ont été les moteurs de ce renouveau. Les rues animées de nos quartiers centraux nous encouragent à célébrer et à continuer à travailler pour assurer à la métropole un avenir encore plus brillant », affirme Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Du côté de l'occupation des hôtels, la saison du tourisme d'agrément a généré une vitalité et un dynamisme inégalés depuis la pandémie. En effet, les hôtels du centre-ville affichaient pour juin des taux d'occupation de 79 % et, pour juillet, de 80 %, ce qui surpasse les données de 2022 et qui frôle l'affluence de 2019.

« Les hôtels du centre-ville agissent comme une véritable colonne vertébrale pour l'industrie touristique, favorisant la tenue des grands rassemblements et collaborant à ancrer durablement l'offre montréalaise. Nous sommes donc ravis de voir que les visiteurs sont de retour au cœur de la Métropole, générant une affluence qui se fait sentir dans toutes les sphères de l'économie du centre-ville », partage Jean-Sébastien Boudreault, président-directeur général de l'Association hôtelière du Grand Montréal.

