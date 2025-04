Réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest : Montréal centre-ville salue les ajustements annoncés par la Ville

MONTRÉAL, le 10 avril 2025 /CNW/ - Montréal centre-ville accueille favorablement les ajustements apportés à la phase 3 du projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest, annoncé aujourd'hui par la Ville de Montréal. Ces modifications résultent notamment d'une forte mobilisation pilotée par Montréal centre-ville en étroite collaboration avec les entreprises et les principales parties prenantes du milieu, afin d'assurer la révision et la modification du projet.

Depuis l'annonce initiale, en novembre dernier, les membres de Montréal centre-ville ont exprimé de nombreuses préoccupations quant aux impacts potentiels d'une piétonnisation permanente sur leurs activités commerciales. À leur demande, l'organisation a entamé une analyse approfondie du projet, ainsi qu'un dialogue soutenu avec les représentants de la Ville afin de proposer des correctifs, dont une approche plus progressive et concertée, fondée sur les meilleures pratiques observées à Montréal et à l'international.

Les ajustements au projet de réaménagement et la mise sur pied d'un comité de travail réunissant Montréal centre-ville et d'autres partenaires constituent une avancée concrète. Il sera désormais possible de revoir les aménagements proposés et de planifier, de manière collaborative, la mise en œuvre graduelle des projets de piétonnisation, en tenant compte des réalités économiques et opérationnelles du centre-ville, ainsi que de l'évolution de la trame commerciale et des habitudes des visiteurs.

« Pour qu'un projet d'une telle ampleur réussisse, il doit se réaliser avec, et pour les commerçants et les entreprises. L'ouverture démontrée au cours des dernières semaines, de même que l'engagement à progresser par étapes, vont dans la bonne direction », affirme Glenn Castanheira, directeur général de Montréal centre-ville.

Montréal centre-ville réaffirme son engagement envers une vision ambitieuse pour Sainte-Catherine Ouest, à condition qu'elle soit fondée sur une approche éprouvée, inclusive et concertée. L'organisation reste pleinement mobilisée pour défendre les intérêts de ses membres tout au long du processus et veillera à ce que les décisions prises contribuent à un centre-ville dynamique, prospère et accessible à toutes et tous.

À propos de Montréal Centre-Ville

Fondée en 1999, la Société de développement commercial (SDC) Montréal centre-ville est un organisme à but non lucratif qui regroupe près de 5000 entreprises membres situées entre l'avenue Atwater et la rue Saint-Urbain, et entre la rue Sherbrooke et la rue Saint-Antoine. Elle est la plus grande organisation du genre au Canada.

SOURCE Montréal Centre-Ville

Informations : Dany St-Jean, cell. : 514-212-5457