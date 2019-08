Vitalité des territoires et protection de l'environnement - Ottawa et Québec accordent une aide financière de plus de 30 000 $ aux Jardins Tomates et Camomille

QUÉBEC, le 19 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, est heureux d'annoncer que les gouvernements du Canada et du Québec accordent une aide financière totalisant 30 791 $ à l'entreprise Les Jardins Tomates et Camomille, située à Rouyn-Noranda. Le gouvernement du Québec poursuit ainsi son travail pour mettre l'accent sur le développement économique et social des régions.

Programme Territoires : Relève, entrepreneuriat et entreprises de petite taille

Une somme de 25 000 $ provient du programme Territoires : Relève, entrepreneuriat et entreprises de petite taille du gouvernement du Québec. L'objectif de ce programme est d'assurer l'attractivité des territoires et le dynamisme du secteur bioalimentaire dans l'ensemble des régions du Québec.

Programme Prime-Vert

Un montant de 5 791 $ provient du volet 1 - Interventions en agroenvironnement par une entreprise agricole du programme Prime-Vert du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture. Le programme Prime-Vert vise à aider les entreprises agricoles et les autres acteurs de l'industrie bioalimentaire à travailler dans le souci de la protection de l'environnement, un des principes fondamentaux du développement durable.

Ces investissements traduisent la volonté du gouvernement du Québec d'appuyer l'établissement des nouvelles entreprises agricoles en région. Le secteur bioalimentaire participe à l'aménagement du territoire, à sa mise en valeur et à son attractivité, en adéquation avec la Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde. Ainsi, l'implantation des Jardins Tomates et Camomille en Abitibi-Témiscamingue contribue à la mise en valeur et à l'occupation dynamique de son territoire, en plus d'alimenter l'économie régionale et de permettre à la population d'avoir accès à des aliments sains et locaux.

Citations

« L'appui à la relève agricole et à la protection de l'environnement sont au cœur des priorités de notre gouvernement. En aidant les producteurs à mettre en œuvre des actions bénéfiques pour l'environnement, nous nous assurons que le développement de l'agriculture se fait de façon durable et que le secteur reste au cœur de l'économie de nos régions. »

Mme Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue est immense et ses terres sont non seulement riches et de bonne qualité pour l'agriculture, mais elles sont aussi abordables. Il s'agit d'une ressource précieuse. Nous devons nous efforcer d'en prendre soin et de le garder en santé, tant pour nous que pour les générations qui nous suivent. Soutenir les initiatives qui permettent de produire nos aliments dans une perspective de développement durable, comme le fait Les Jardins Tomates et Camomille, est une priorité pour notre gouvernement. Aider les partenaires du secteur bioalimentaire à préserver notre environnement tout en restant compétitifs est un geste que nous posons pour nos enfants et pour stimuler l'investissement dans la région. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Notre gouvernement soutient les petites entreprises qui s'établissent en région et qui participent à la mise en valeur et à l'occupation du territoire. Je crois qu'une partie du succès du Québec passe par le développement de ses régions. Le succès des entreprises comme Tomates et Camomille y contribue grandement. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

Faits saillants

Le programme Territoires : Relève, entrepreneuriat et entreprises de petite taille se divise en deux volets :

Volet 1 - Soutien à la relève et à l'entrepreneuriat agricole;



Volet 2 - Consolidation des entreprises de petite taille.

Pour l'année 2019-2020, le programme Territoires : Relève, entrepreneuriat et entreprises de petite taille dispose d'une enveloppe de 3,5 millions de dollars provenant du gouvernement du Québec.

Le programme Prime-Vert s'adresse, selon les volets, aux entreprises agricoles ou aux organismes reconnus par le MAPAQ.

Pour l'année 2019-2020, ce programme dispose d'une enveloppe de près de 25 millions de dollars provenant des gouvernements du Canada et du Québec.

et du Québec. L'Accord Canada-Québec de mise en œuvre du Partenariat canadien pour l'agriculture représente un financement du gouvernement fédéral (60 %) et du gouvernement du Québec (40 %) totalisant 293 millions de dollars répartis sur une période de cinq ans, soit de 2018 à 2023. Cet accord appuie des initiatives stratégiques qui aideront les secteurs à croître, à innover et à prospérer.

