Vitalité des artères commerciales - La Ville de Montréal annonce un soutien bonifié aux SDC

MONTRÉAL, le 12 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Au lancement de la 3e Expo Entrepreneurs, le responsable du développement économique et commercial et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal, Luc Rabouin, a annoncé une bonification du programme d'amélioration des affaires pour soutenir les artères commerciales de la métropole. La Ville investira dès cette année 1 700 000 $ pour renforcer le rôle économique des sociétés de développement commercial (SDC), dont le financement maximal passera de 70 000 $ à 100 000 $.

« L'effervescence et le dynamisme des artères commerciales et des commerces locaux sont une priorité pour la Ville. Dans une économie en pleine transformation, notre administration considère qu'il est nécessaire d'agir, dès maintenant, avec des mesures concrètes. Le programme d'amélioration des affaires offre aux SDC les ressources et les outils nécessaires pour continuer à stimuler le commerce dans les quartiers de Montréal », a déclaré Luc Rabouin.

Les interventions prévues dans le cadre du programme doivent viser prioritairement la réalisation d'un plan de positionnement, d'un bilan de l'offre et de la demande et l'installation de compteurs piétons, si la société ne dispose pas déjà de ces outils stratégiques. Ces interventions peuvent aussi viser l'un ou l'autre des objectifs suivants :

l'élaboration ou la mise en œuvre d'un positionnement stratégique, d'un plan de développement, d'une stratégie de marketing ou d'une image de marque;

le recrutement commercial;

la planification ou la réalisation d'un projet immobilier visant à diversifier l'offre commerciale sur l'artère;

le développement de technologies (internet, réseaux sociaux et commerce électronique).

Le programme s'inscrit dans la continuité du Plan d'action en commerce Vivre Montréal, mis de l'avant par l'administration afin d'appuyer ce secteur crucial pour l'économie de la métropole.

Entente Réflexe Montréal

L'investissement de la Ville de Montréal dans la mesure économique annoncée est réalisé en vertu de l'entente Réflexe Montréal de 150 M$ intervenue avec le gouvernement du Québec.

Dans le cadre du statut officiel de métropole conféré à la Ville en 2017, l'entente « Réflexe Montréal » vise le développement de tout le potentiel de Montréal au niveau économique, social et culturel. À titre de métropole, Montréal dispose désormais d'une plus grande autonomie et de plus de flexibilité dans la prise de décisions qui influencent la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens. Le gouvernement du Québec reconnaît aussi ce statut particulier de métropole dans l'élaboration des lois, des règlements, des programmes, des politiques ou des directives qui concernent Montréal.

