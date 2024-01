HOFFMAN ESTATES, Illinois, 23 janvier 2024 /CNW/ -- Vistex a annoncé aujourd'hui le décès inattendu de son fondateur, chef de la direction et architecte en chef, Sanjay Shah. Sanjay Shah et Raju Datla, président de Vistex, ont été gravement blessés dans un tragique accident survenu lors d'un événement de l'entreprise le 18 janvier 2024. Vistex confirme que Sanjay Shah est décédé et que Raju Datla est toujours hospitalisé.

L'entreprise offre ses plus sincères condoléances à la famille de Sanjay et à tous ceux qui l'ont connu à titre professionnel et personnel. Sanjay Shah était un leader extraordinaire dont la présence imprégnait la vie professionnelle de chaque associé et collègue de Vistex. Son leadership et sa présence étaient vraiment uniques; Sanjay manquera beaucoup à tous.

En ce moment, nous nous concentrons sur le deuil de Sanjay. D'autres communications seront fournies après la fin de la période officielle de deuil.

À propos de Sanjay Shah

La modeste histoire de Sanjay Shah a commencé lorsqu'il a quitté Mumbai, en Inde, pour étudier à l'école de commerce de l'Université Lehigh, où il a obtenu sa maîtrise en administration des affaires en 1989, à l'âge de 21 ans. Il a occupé différents postes chez PricewaterhouseCoopers et General Motors avant de s'installer en Allemagne pour travailler chez le géant du logiciel SAP.

Après avoir quitté SAP, il a fondé Vistex et, en deux décennies et demie, l'entreprise a étendu ses activités à l'échelle mondiale et a élargi son portefeuille à 15 secteurs d'activités. En tant qu'entrepreneur autodidacte, M. Shah avait un profond désir de redonner à la collectivité. Dans le cadre des initiatives de responsabilité sociale d'entreprise de Vistex, M. Shah a créé la Fondation Vistex , qui octroie des subventions à des organismes sans but lucratif dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des besoins fondamentaux, ainsi que Vistex Endeavor , un organisme de bienfaisance axé sur les employés qui encourage le bénévolat au sein de l'entreprise.

Passionné par l'apprentissage tout au long de sa vie, M. Shah a fait don de 5 millions de dollars à l'Université Lehigh pour fonder l'Institut Vistex pour l'apprentissage et la recherche . En 2020, l' hôpital Vistex a ouvert ses portes à Bihar, en Inde, offrant des soins primaires et secondaires à la communauté. Au cours des dernières années, l'hôpital a été reconnu comme un établissement modèle à l'échelle nationale pour la lutte contre la COVID-19.

