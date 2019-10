Vision zéro - France Castel sera la porte-parole de la campagne de sensibilisation destinée aux aînés

MONTRÉAL, le 29 oct. 2019 /CNW Telbec/ - À l'approche de la saison froide, la Ville de Montréal et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) lancent une campagne de sensibilisation sur la sécurité des piétons aînés. La comédienne France Castel a accepté de joindre sa voix à celle de la Ville à titre de porte-parole de cette campagne et participera à différentes activités sur le sujet.

Dans le cadre du plan d'action Vision Zéro, la Ville de Montréal vise à sensibiliser tous les usagers de la route à la sécurité des usagers les plus vulnérables.

La Ville de Montréal souhaite notamment favoriser une plus grande sécurité des piétons aînés, surreprésentés dans les statistiques de collisions impliquant un piéton.

En moyenne à Montréal, 14 piétons décèdent annuellement. De ce nombre, près de 60 % sont des piétons âgés de plus de 65 ans.

Notons que le mois de novembre enregistre historiquement un plus grand nombre de collisions impliquant des piétons. Une situation notamment attribuable à la diminution de la luminosité en fin de journée, dès la fin octobre.

La Ville souhaite non seulement appeler à une vigilance de tous les usagers, incluant les automobilistes sujets aux distractions, mais également outiller les personnes aînées dans leurs déplacements à pied, face aux différents visuels des feux de circulation et au respect de la signalisation aux passages pour piétons.

« Le message qu'il faut rappeler à tous les usagers, c'est qu'adopter des pratiques sécuritaires peut éviter le pire. Il faut traverser au bon moment et au bon endroit en s'assurant de voir les véhicules et d'être vu par leurs conducteurs. Nous souhaitons également que les automobilistes redoublent de prudence pour assurer la sécurité des piétons. Notre administration est en mode prévention et sensibilisation. La sécurité des piétons est un enjeu prioritaire et la Ville met en place des solutions concrètes pour réduire les risques de collisions » a ajouté M. Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme, de la mobilité et de l'Office de consultation publique de Montréal au sein du comité exécutif de la Ville.

Actions en continu

Afin de contribuer à la sécurité des piétons, la Ville de Montréal fait également sa part et continue d'implanter des feux pour piétons avec des décomptes numériques et à allonger le temps de traverse des feux piétons à de nombreuses intersections. La Ville installe aussi de nouveaux signaux sonores en complément aux feux pour piétons.

Lorsque des travaux de reconstructions des infrastructures souterraines sont réalisés, l'administration s'est engagée à améliorer les aménagements pour favoriser la sécurité des plus vulnérables du même coup.

De plus, des travaux de marquage au sol sont effectués en collaboration avec les arrondissements pour encourager le dégagement de 5 mètres aux intersections afin d'accroître la visibilité des piétons.

« Le SPVM est heureux de collaborer avec la Ville de Montréal dans la campagne de sensibilisation pour piétons aînés. Il est important d'informer les personnes plus vulnérables des dangers potentiels à surveiller lors de leurs déplacements et de la façon de traverser les rues en fonction de la signalisation » a déclaré le Commandant Eric Soumpholphady

Rappelons que la Ville a d'ailleurs adopté le tout premier plan d'action Vision Zéro décès et blessé grave 2019-2021 afin d'atteindre l'objectif d'éradiquer les décès et les blessures graves sur le réseau montréalais. Plus d'une vingtaine d'actions sont proposées dans ce document afin de favoriser la collaboration, de faire évoluer les mentalités et de transformer le système routier. Le plan d'action peut être consulté en ligne sur ville.montreal.qc.ca/visionzero.

