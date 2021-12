VAL-D'OR, QC, le 3 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Vision Lithium inc. (TSX: VLI) (OTCQB: ABEPF) (FSE: 1AJ2) (la "société" ou "Vision Lithium") est heureuse d'annoncer la clôture de son acquisition (la « transaction ») d'un intérêt indivis de 100% dans 215 claims miniers contigus dans la province de Québec, au Canada, auprès de quatre groupes de vendeurs distincts, qui, avec 105 claims supplémentaires jalonnés par la société, seront collectivement appelés la propriété de lithium Cadillac (la « propriété »). La transaction a été conclue conformément aux modalités des conventions d'achat de propriétés signées entre les parties, annoncées précédemment le 1er décembre 2021. Les claims acquis des vendeurs couvrent 12 331 hectares (123 km2) et, avec les claims jalonnés par la société, la propriété comprend un total de 320 claims couvrant 18 378 hectares (184 km2). La propriété est située à environ 10 km au sud de la ville minière historique de Cadillac et environ à mi-chemin entre les grands centres miniers de Rouyn-Noranda et Val-d'Or, dans la province de Québec.

À propos de Vision Lithium inc.

Vision Lithium inc. est une société d'exploration minière axée sur l'exploration et le développement d'actifs minéraux de haute qualité, y compris le lithium et le cuivre au Canada . La Société est dirigée par des experts en exploration minérale compétents et qualifiés et des professionnels des affaires ayant une connaissance approfondie du marché des matériaux de batteries qui est alimenté par des batteries lithium-ion. Vision Lithium s'engage à découvrir de nouveaux actifs de classe mondiale et à mettre ces actifs en production, en commençant par la propriété de lithium Cadillac, sa propriété de lithium Godslith au Manitoba, la propriété de lithium Sirmac et la propriété cuprifère Dôme Lemieux, toutes deux situées au Québec, et ses propriétés polymétalliques de type skarn et à brèches dans le nord du Nouveau-Brunswick.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la société, veuillez consulter notre site Web, à l'adresse www.visionlithium.com, ou communiquer avec nous à l'adresse [email protected].

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements sur la transaction, veuillez communiquer avec les personnes suivantes : Victor Cantore, Président exécutif, Téléphone : 514-831-3809, Courriel : [email protected]; Yves Rougerie, Président et chef de la direction, Téléphone : 819-316-0474, Courriel : [email protected]

