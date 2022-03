Yves Rougerie, président et chef de la direction, a déclaré : « Les claims Decelles constituent un ajout intéressant à notre portefeuille croissant de propriétés de lithium. La propriété est située au sud de Val-d'Or le long de routes secondaires bien entretenues, assurant un accès facile pour la logistique, les matériaux et la main-d'œuvre qualifiée. Depuis l'acquisition de la propriété Cadillac (332 claims), près de 1 300 nouveaux claims ont été jalonnés par des tiers à l'est, au sud et à l'ouest de notre propriété. Les claims de Decelles sont situés à l'extrémité est de cette récente frénésie de jalonnement. Toute la région repose sur les sédiments du Pontiac qui sont pénétrés par une grande variété d'intrusifs. Ces suites d'intrusifs sont les sources probables des nombreuses pegmatites. Le travail à faire est de différencier les dykes de lithium, ou LCT. La propriété Decelles elle-même est l'hôte de nombreux grands dykes pegmatitiques. Aucune exploration antérieure pour le lithium n'est enregistrée dans la région. Nous prévoyons d'explorer la propriété en commençant par prospecter, échantillonner et analyser autant d'affleurements pegmatitiques que possible après le dégel. Cependant, un levé magnétique aéroporté (MAG) à haute résolution et à faible distance de la propriété sera réalisé dans le mois à venir. »

La transaction reste soumise à l'approbation de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV »).

L'information scientifique ou technique dans ce communiqué a été révisée et approuvée par Yves Rougerie, géologue, président et chef de la direction de la société. M. Rougerie est une « personne qualifiée » telle que définie par le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (Québec).

À propos de Vision Lithium inc.

Vision Lithium inc. est une société d'exploration minière axée sur l'exploration et le développement d'actifs minéraux de haute qualité, y compris le lithium et le cuivre au Canada . La Société est dirigée par des experts en exploration minérale compétents et qualifiés et des professionnels des affaires ayant une connaissance approfondie du marché des matériaux de batteries qui est alimenté par des batteries lithium-ion. Vision Lithium s'engage à découvrir de nouveaux actifs de classe mondiale et à mettre ces actifs en production, en commençant par sa propriété de lithium Godslith au Manitoba, la propriété de lithium Cadillac, la propriété de lithium Sirmac et la propriété cuprifère Dôme Lemieux, toutes deux situées au Québec, et ses propriétés polymétalliques de type skarn et à brèches dans le nord du Nouveau-Brunswick.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la société, veuillez consulter notre site Web, à l'adresse www.visionlithium.com, ou communiquer avec nous à l'adresse [email protected].

NI LA TSXV NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LES POLITIQUES DE LA TSXV) N'ENGAGE SA RESPONSABILITÉ RELATIVEMENT À LA PERTINENCE OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

MISE EN GARDE RELATIVE À L'INFORMATION PROSPECTIVE : Le présent communiqué renferme certains « énoncés prospectifs », au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Parmi les énoncés prospectifs, on compte notamment les énoncés relatifs à ce qui suit : le potentiel de la minéralisation, les plans de la société pour d'autres travaux de forages et d'exploration, la capacité de la société d'obtenir l'ensemble des approbations requis et de réaliser la transaction, les perspectives à long terme du marché du lithium et les activités commerciales et d'exploitation de la société après la réalisation de la transaction. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur différentes estimations et hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme étant raisonnables, sont soumises à des risques, à des impondérables et à d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent considérablement de ce qui est mentionné de façon explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs en cause. Parmi ces facteurs, on compte notamment les suivants : les estimations historiques pourraient ne jamais devenir des réserves minérales et leur viabilité économique d'a pas encore été démontrée, les hypothèses retenues pour le calcul des estimations historiques pourraient s'avérer inexactes, des travaux de forages et d'exploration additionnels pourraient mener la société a conclure qu'il n'y a aucun projet de mine viable pour la propriété; des impondérables généraux relatifs aux affaires, à l'économie, à la concurrence, à la conjoncture politique et au milieu social; le délai dans l'obtention de l'approbation du conseil d'administration ou des organismes de réglementation, ou le défaut d'obtenir ces approbations; et la capacité de la société d'atteindre ses objectifs d'affaires. Rien ne garantit que ces énoncés prospectifs s'avéreront exacts, étant donné que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de façon considérable de ceux qui sont prévus dans les énoncés en cause. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La société n'a pas l'intention de modifier ou de mettre à jour des énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, et ne s'engage pas à le faire, sauf tel qu'il est exigé par les lois applicables.

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements sur la transaction, veuillez communiquer avec les personnes suivantes : Victor Cantore, Président exécutif, Téléphone : 514-831-3809, Courriel : [email protected]; Yves Rougerie, Président et chef de la direction, Téléphone : 819-316-0474, Courriel : [email protected]