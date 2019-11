Vision internationale du Québec : la Chambre salue la stratégie du gouvernement qui mise sur une action économique renforcée

MONTRÉAL, le 29 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue la Vision internationale du Québec, présentée aujourd'hui par la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault.

« La nouvelle Vision internationale saisit bien les enjeux du positionnement économique du Québec sur la scène mondiale. Les analyses de la Chambre de commerce et de Montréal International confirment l'importance pour notre performance économique de miser sur les exportations, l'attraction de capitaux et de talents, et la promotion des innovations de nos entreprises. La vision présentée aujourd'hui reprend en tous points nos recommandations », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Les récentes nominations de représentants ayant un profil économique fort aux postes de délégués du Québec à l'étranger ont lancé un puissant signal en faveur d'un changement de positionnement. Nous saluons l'intention du gouvernement de développer une image de marque forte afin de mieux positionner le Québec à l'étranger. La Chambre avait insisté sur l'importance de procéder à un vaste effort de communication sur la scène internationale, axé sur le potentiel économique du Québec, ainsi que sur l'attraction de talents et d'étudiants internationaux. Les étudiants internationaux sont parmi les immigrants les plus susceptibles de s'intégrer à la société québécoise. À cet égard, nous tenons à souligner l'écoute et le leadership de la ministre Girault, qui amorce un important effort de modernisation de notre diplomatie et des délégations du Québec à l'étranger », a poursuivi Michel Leblanc.

« En misant sur une action économique forte sur le plan international, le gouvernement se donne les moyens de ses ambitions, soit de doubler les investissements étrangers et d'augmenter considérablement nos exportations. Pour y arriver, nous appuyons l'intention de la ministre de bien coordonner les actions de son ministère avec les efforts d'Investissement Québec International, du ministère de l'Économie et de l'Innovation, des établissements d'enseignements supérieurs et de tous les partenaires actifs à l'international. La Chambre, qui soutient depuis des décennies l'internationalisation de nos PMEs, offre toute sa collaboration au gouvernement du Québec pour atteindre les cibles de sa Vision internationale », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 500 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

