Vision économique du Québec : de bons gestes, mais rien pour améliorer l'environnement fiscal des petites entreprises qui demeure le pire au pays

MONTRÉAL, le 10 nov. 2025 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) salue le dépôt ce matin de la vision économique du Québec par le premier ministre et son orientation intitulée Agir efficacement. Le gouvernement s'engage à aller plus loin dans l'allègement réglementaire et la réduction bureaucratique, ce qui est une bonne nouvelle. Sans coûts pour l'État, cela aidera les PME à améliorer leur productivité.

La FCEI souligne également les orientations pour diversifier et ouvrir de nouveaux marchés, agir sur le repreneuriat, mettre en œuvre le Plan PME 2025-2028 et accompagner les PME pour stimuler les investissements vers l'innovation. Elle mentionne d'autres bons gestes pour l'économie et les PME, relatifs notamment aux marchés publics et à l'achat local, ou encore les investissements en défense et les minéraux critiques et stratégiques.

« Le gouvernement peut en faire plus pour l'achat local, en l'incorporant dans ses contrats publics et ses approvisionnements. Les PME d'ici peuvent lui fournir des produits et des services de qualité. Que le gouvernement du Québec fasse confiance à ses entreprises sera bénéfique pour assurer des retombées économiques localement. Pour rappel, chaque dollar dépensé dans une petite entreprise permet de garder 0,66 $ dans l'économie locale, comparativement à 0,11 $ dans une multinationale. », déclare François Vincent, vice-président pour le Québec qui était présent sur place aujourd'hui lors du dévoilement de la vision économique.

Absences majeures dans la vision économique

La FCEI note qu'aucune mention de la réduction du fardeau fiscal des petites entreprises n'est faite. Selon une récente étude , le Québec est le pire endroit au pays et parmi 20 juridictions des États-Unis en ce qui a trait à la fiscalité des petites entreprises. C'est aussi le seul endroit au pays où le gouvernement bloque l'accès au taux d'impôt réduit pour les plus petites entreprises des secteurs des services et de la construction. Selon une étude indépendante, régler cette injustice aurait comme impact de créer l'équivalent de 10 000 emplois directs, indirects et induits. De plus, les taxes sur la masse salariale pour les PME sont 30 % plus élevées que dans le reste du pays. Rien ne figure dans cette vision pour changer la tangente.

« Ce sont nos petites entreprises qui font vivre l'économie. Si l'on veut un avenir économique fort pour l'ensemble des régions du Québec, ce n'est pas en gardant en place le pire environnement fiscal pour les petites entreprises. Les autres provinces travaillent pour améliorer les conditions d'affaires. Ici, on fait du surplace et on maintient un régime fiscal injuste qui nuit à la croissance économique », commente François Vincent.

Selon les données du Baromètre des affaires, l'augmentation des coûts d'exploitation est l'un des éléments qui ralentis les PME québécoises. La vision économique du premier ministre Legault s'appuie fortement sur les investissements de près de 200 G$ d'Hydro-Québec. Cela créera des opportunités dans les régions touchées, mais également des augmentations significatives de la facture d'énergie pour les PME de tout le Québec. En ne protégeant que la clientèle résidentielle, les coûts seront refilés dans la cour des PME québécoises dont l'électricité est leur principale source d'énergie.

« Selon l'évaluation de la FCEI, le plan d'action d'Hydro-Québec fera augmenter de 2,5 fois la facture d'électricité des PME en 2035. Une des choses qu'on doit retenir de cette vision économique, c'est que la facture sera payée par nos petites et moyennes entreprises », conclut François Vincent.

