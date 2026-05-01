ROUYN-NORANDA, QC, le 1er mai 2026 /CNW/ - Visible Gold Mines Inc. (« Visible Gold » ou la « Société ») (TSXV: VGD) (FRANCFORT: 3V41) est heureuse d'annoncer la réception d'un montant de 2,6 M$ en trésorerie à la suite de la disposition des actions de Fokus Mining Corp. détenues par la Société. Cet apport de fonds non dilutif renforce la situation financière de la Société et lui permet de se concentrer sur l'avancement de son projet aurifère phare Horsefly, situé immédiatement à l'ouest et contigu au complexe minier Nelligan d'IAMGOLD, dans le camp minier de Chibougamau, au Québec, tout en soutenant d'autres initiatives de croissance.

La Société est également heureuse d'annoncer la nomination de Sylvain Champagne à titre de chef de la direction financière, avec prise d'effet immédiate. M. Champagne succède à Véronique Laberge, qui a quitté ses fonctions afin de poursuivre d'autres opportunités.

M. Champagne possède plus de 20 ans d'expérience dans les secteurs financier et minier. Il occupe actuellement le poste de chef de la direction financière chez Comet Lithium Corp. et a précédemment occupé le poste de chef de la direction financière chez Visible Gold du 17 juillet 2007 au 30 juillet 2025.

Le conseil d'administration tient à remercier Mme Laberge pour son dévouement, sa contribution à la Société ainsi que son engagement à faire progresser les intérêts des actionnaires de Visible Gold.

À propos de Visible Gold Mines Inc.

Visible Gold Mines (TSXV: VGD) (FRANCFORT: 3V41) est une société d'exploration minière axée sur l'acquisition, l'exploration et le développement de projets aurifères au sein de la prolifique ceinture aurifère de l'Abitibi ainsi que dans la région de la Baie-James, au Québec.

Site web : www.visiblegoldmines.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières en vigueur. Les énoncés prospectifs peuvent notamment comprendre des énoncés concernant les plans, les coûts, les objectifs ou la performance futurs de Visible Gold Mines, ou les hypothèses sous-jacentes à ce qui précède. Dans le présent communiqué de presse, des mots tels que « peut », « pourrait », « serait » « sera », « probable », « croire », « s'attendre à », « anticiper », « avoir l'intention de », « planifier », « estimer » et des mots similaires, ainsi que leur forme négative, sont utilisés pour identifier les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performances ou de résultats futurs, et ne constituent pas nécessairement des indications précises quant à la réalisation de ces performances futures ou au moment où elles seront réalisées. Rien ne garantit que les événements anticipés dans les énoncés prospectifs se produiront ou se réaliseront. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les informations disponibles au moment de leur publication et/ou sur les convictions de bonne foi de la direction concernant les événements futurs, et sont assujettis à des risques, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs imprévisibles, connus ou inconnus, dont plusieurs échappent au contrôle de Visible Gold Mines. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits sous les rubriques « Risques financiers » et « Facteurs de risque » dans le rapport annuel de Visible Gold Mines pour l'exercice clos le 31 juillet 2025, dont une copie est disponible sur SEDAR au www.sedar.com, et pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux projetés dans les énoncés prospectifs. Visible Gold Mines n'a pas l'intention et ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse afin de refléter des informations, des événements ou des circonstances ultérieurs, sauf si les lois applicables l'exigent.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Les Mines d'Or Visible inc.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction, Téléphone : (819) 762-0107, Courriel : [email protected]