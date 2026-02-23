ROUYN-NORANDA, QC, le 23 févr. 2026 /CNW/ - Visible Gold Mines Inc. (« Visible Gold » ou la « Société ») (TSXV: VGD) a le plaisir d'annoncer la nomination de Jean-Marc Lacoste en tant que président, chef de la direction et administrateur de la Société, avec effet immédiat. M. Lacoste succède à Martin Dallaire, qui continuera d'agir à titre de président du conseil d'administration.

Jean-Marc Lacoste est un dirigeant minier chevronné comptant plus de 20 ans d'expérience dans le secteur aurifère. Il se distingue par une solide expertise en fusions et acquisitions, en stratégie corporative et en marchés des capitaux. Au cours de sa carrière, il a mené à bien des transactions de fusions et acquisitions d'une valeur totale de plus de 250 M$ et réalisé plus de 100 M$ en financements.

M. Lacoste a joué un rôle déterminant dans l'acquisition de Corporation aurifère Monarques par Yamana Gold pour une valeur de 200 M$, alors qu'il occupait le poste de président et chef de la direction de 2012 à 2021. Il a par la suite agi à titre de président et chef de la direction de Corporation minière Monarch de 2020 à 2024. Plus tôt dans sa carrière, il a joué un rôle clé dans l'acquisition de Golden Goose Resources par Kodiak Exploration, alors qu'il assumait les fonctions de président et chef de la direction de 2004 à 2010. M. Lacoste a amorcé sa carrière dans les marchés des capitaux à titre de négociateur de contrats à terme, avant de se joindre à Northland Power en tant que vice-président, acquisitions. Il est titulaire d'un baccalauréat en économie de l'Université McGill à Montréal et appuie plusieurs initiatives philanthropiques.

Martin Dallaire, président du conseil d'administration de Visible Gold, a déclaré : « Au nom du Conseil, nous sommes très heureux que Jean-Marc ait accepté de se joindre à Visible Gold à cette étape clé de l'évolution de la Société. Son solide parcours dans la réalisation d'acquisitions stratégiques et d'opérations de fusions et acquisitions, combiné à son approche disciplinée axée sur la création de valeur à long terme pour les actionnaires, constitue un apport majeur à notre équipe de direction. »

Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Visible Gold, a ajouté : « C'est avec enthousiasme que je me joins à Visible Gold. Grâce aux initiatives stratégiques mises en place par Martin, la Société est bien positionnée pour amorcer sa prochaine phase de croissance. Nous disposons maintenant d'une base solide sur laquelle bâtir, et nous mettrons l'accent sur l'identification et l'avancement de nouvelles opportunités aurifères à fort potentiel. Convaincu depuis longtemps du potentiel de l'or, je suis confiant quant aux perspectives à venir et déterminé à réaliser le plein potentiel de Visible Gold. »

Dans le cadre de son entente de rémunération, et sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, la Société a octroyé à M. Lacoste 300 000 options d'achat d'actions aux termes de son régime d'options d'achat d'actions, lesquelles sont exerçables au prix de 0,18 $ par action sur une période de 10 ans.

À propos de Visible Gold Mines Inc.

Visible Gold Mines (TSXV: VGD) est une société d'exploration minière axée sur l'acquisition, l'exploration et le développement de projets aurifères au sein de la prolifique ceinture aurifère de l'Abitibi ainsi que dans la région de la Baie-James, au Québec.

Site web : www.visiblegoldmines.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières en vigueur. Les énoncés prospectifs peuvent notamment comprendre des énoncés concernant les plans, les coûts, les objectifs ou la performance futurs de Visible Gold Mines, ou les hypothèses sous-jacentes à ce qui précède. Dans le présent communiqué de presse, des mots tels que « peut », « pourrait », « serait » « sera », « probable », « croire », « s'attendre à », « anticiper », « avoir l'intention de », « planifier », « estimer » et des mots similaires, ainsi que leur forme négative, sont utilisés pour identifier les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performances ou de résultats futurs, et ne constituent pas nécessairement des indications précises quant à la réalisation de ces performances futures ou au moment où elles seront réalisées. Rien ne garantit que les événements anticipés dans les énoncés prospectifs se produiront ou se réaliseront. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les informations disponibles au moment de leur publication et/ou sur les convictions de bonne foi de la direction concernant les événements futurs, et sont assujettis à des risques, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs imprévisibles, connus ou inconnus, dont plusieurs échappent au contrôle de Visible Gold Mines. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits sous les rubriques « Risques financiers » et « Facteurs de risque » dans le rapport annuel de Visible Gold Mines pour l'exercice clos le 31 juillet 2025, dont une copie est disponible sur SEDAR au www.sedar.com, et pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux projetés dans les énoncés prospectifs. Visible Gold Mines n'a pas l'intention et ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse afin de refléter des informations, des événements ou des circonstances ultérieurs, sauf si les lois applicables l'exigent.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction, Téléphone : (514) 246-0333, Courriel : [email protected]